燕反空汙遊行 龍海線大造勢

2018年11月19日 04:10 中國時報 王文吉 、馮惠宜、 黃國峰 、 陳淑芬 ／台中報導 、馮惠宜、／台中報導

台中市長林佳龍（中）到建國市場拜票，收到包子及粽子等賀禮，大喊凍蒜。（陳淑芬攝）

選戰超級星期天！藍、綠台中市長候選人盧秀燕、林佳龍18日全力衝刺！盧秀燕回防大本營向晨運民眾拜票，參加反空汙大遊行，晚間與北區、北屯與大里區市議員候選人聯合造勢，力邀前台中市長胡志強站台輔選。林佳龍一早市場拜票，隨後轉往后里、甲安埔掃街；晚間連跑3場造勢晚會，呼籲鄉親支持連任，讓台中持續進步。

胡志強站台力挺盧

盧秀燕到大坑觀音亭向晨運民眾拜票，下午響應反空汙遊行。由台灣健康空氣行動聯盟聯合北中南環團舉行1118反空汙遊行，近千民眾從市民廣場遊行到台灣大道市府廣場；宣傳「用選票、反空汙、無煤台灣」訴求，盼用選票救健康。

盧秀燕由立委江啟臣、顏寬恒及南投縣長林明溱陪同走完全程，不少民眾趨前為她加油，還有人合照時比出「OK」的「3號」手勢；盧的幕僚上前勸說，強調是單純以市民角色聲援反空汙。

「市民上街頭是不得已的！」盧秀燕說，空氣實在是太髒，市民被迫用這樣方式，展現對空汙憂心與不滿；她若當選市長，保證全力整治空汙，讓空氣品質恢復良好，民眾「不必再上街頭！」

盧秀燕承諾，若當選市長，第一件事就是「停止中電北送」；絕對採取強硬手段，迫使民進黨調整能源政策，不能讓中火的火力全開。

盧秀燕回防故鄉「北區、北屯」大本營，聯合6位黨籍市議員候選人舉辦聯合造勢晚會，喊出「北北屯六席全壘打」，還請來助選王牌「前台中市長胡志強」上台，之後即趕往大里與蘇柏興聯合造勢。

林佳龍昨日一早則到建國市場就展現高人氣！沿途「凍蒜」不斷，攤商及婆婆媽媽熱情致送包子、大蒜及粽子等吉祥物、要求握手簽名。林佳龍一再叮嚀要全力拉票、投票，支持他，讓台中持續進步。

林連跑3晚會衝刺

林佳龍隨後趕往后里、甲安埔等地區掃街拜票。另外，林佳龍上次市長選舉在大安區得票率高達6成！他下午前往鎮安宮參拜時向鄉親保證，他擔任市長絕不會收取水井費。蔡英文總統及立法院副院長蔡其昌則向鄉親力薦林佳龍政績表現，呼籲鄉親再次力挺。

林佳龍昨天晚間行程也是不停歇，一連跑3場造勢晚會；包括大甲區施志昌及吳敏濟總部造勢晚會，並到沙鹿區參加海線聯合造勢晚會，全力衝刺。

(中國時報)