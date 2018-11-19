林佳龍拚綠能 視察文山綠光計畫

2018年11月19日 04:11 中國時報 陳世宗 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台灣健康空氣行動聯盟18日在台中市舉辦反空汙遊行！台中市長林佳龍以視察文山綠光計畫一期工程方式，具體呼應環團訴求。林佳龍說，他非常支持民間所發起空汙改善行動，去年也有參加反空汙遊行；今年考量為避免模糊焦點喧賓奪主，以具體主張及行動呼應、表達支持。

林佳龍昨天視察文山綠光計畫一期工程完工啟用情形，聽取環保局長白智榮簡報。林佳龍指出，文山掩埋場經過復育再利用，文山綠光計畫整體發電量每年預計達610萬度；其中一期計畫已完工啟用、二期將於明年1月底完工。

林佳龍說，中市積極發展綠色能源取代燃煤改善空汙，文山綠光計畫將已復育完成的文山一、二期掩埋場，採公私協力方式建置太陽能光電設備，不僅減碳，也有助減少燃煤機組使用量，具體回應民間團體訴求，為市民營造更好的居住環境。

林佳龍指出，市府不再核發新的生煤許可證，對既有燃煤許可證也嚴格管制許可量、用煤品質及生煤儲存設備室內化，搭配鍋爐加嚴排放標準予以規範。去年已大砍台中火力發電廠生煤許可量達500萬公噸，已減少2個機組的發電；至109年底前必須再減16％，累計減少至40％，落實達成4年減4成生煤用量目標。

林佳龍表示，中央支持2023年會有2個天然氣機組發電，相當於4個燃煤機組，等同6個燃煤機組能源轉換。未來透過綠電取代較具汙染的燃煤發電，以再達到減少１部中火機組發電量方向努力；從推動綠能及減煤雙管齊下，全面性改善空汙。

白智榮強調，文山綠光計畫今年9月正式掛錶發電，一、二期工程共4.83公頃面積，採用310峰瓦(WP)高效率光電模組，建置太陽能光電模組數量約2萬片，總太陽光電系統裝置容量可達6.1932百萬峰瓦(MWp)以上，每年約有610萬度以上發電量，可提供約1620個家戶使用。

(中國時報)