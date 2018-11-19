潘孟安 打造屏東 南台灣 安居大縣

2018年11月19日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

位處國境之南的屏東縣，曾經被評為財政「重度昏迷葉克膜區」，但近年來屏東縣政府招商有成，更輔導青年創業，根據主計總處公布，光2018年上半年屏東就增加6000個工作機會，還在短短3年內償債104億，負債減輕，屏東正由傳統農業縣展翅成長為安居大縣。

屏東縣長潘孟安常語重心長說道，屏東是六都之外人口第2多的縣市、達到83萬人，地形南北狹長超過100公里，但早在60年代被畫為農業縣後，重大建設和工商投資常常跨不過高屏溪，導致人口外流嚴重。

「處於台灣尾資源不均的態勢中，要比其他縣市更拚才行！」潘孟安認為，儘管現實面處境困難，縣府沒有自怨自艾權利，為避免六都磁吸效應，屏東從觀光及農業展開布局，打造安居大屏東的環境，讓「老有所終、壯有所用、幼有所長」，並積極招商引資，成為年輕人打拚的後盾。

2014年底潘孟安一上任，憑著從政前的國際貿易經驗，運用創新策略調整收支，落實節流、嚴審預算及強化經費執行效益，大幅降低短債、節省債息，不到4年，就有亮眼成效。

屏縣府短期債務由2014年88.61億元至2018年4月全部還清歸零，長期債務由190.22億元降為174.15億元，合計減債達104.68億元，且歲入連續4年大於歲出，決算賸餘為正，是全台年年正成長的唯一縣市。

也因減債有成，縣府更有餘裕推動縣政建設，首先編列2億8380萬元，整建原有中正圖書館成為屏東縣圖書總館；另外屏東市南區學子頻繁使用的復興圖書館，縣府也編列8000萬進行整修，解決常年漏水等問題，並新建一棟新館舍，打造成為有樹、有院子的森林圖書館。

為減輕弱勢家庭照顧兒童的負擔，縣府自104學年度起，每學期編列約2500萬元，全面推動全縣國小開辦兒童課後照顧服務到下午6點，學童可以在校園安全的環境受到照顧，讓雙薪家庭的爸媽不用趕著下班接孩子，阿公阿嬤也不必擔心孩子放學回家沒有寫功課，四處趴趴走，現在每學期有近6000名學生受惠。

潘孟安堅定的說，縣府財政或許會增加負擔，「但這是我們應該要做的！」

(中國時報)