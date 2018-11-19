開發6大產業園區 創造2萬就業

2018年11月19日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「減債不增債、建設不等待」，屏東縣政府減債有成，同時更累積招商1826億元、創造2萬個就業機會，並積極爭取中央補助款投入地方建設，其中前瞻基礎建設方面，縣府提出400項計畫，238項已獲得中央同意補助，經費共計78億餘元，近年來的蛻變將翻轉世人目光。

便捷交通是城市發展基石，行政院已拍板核定屏東至高雄第2條東西向快速道路，東起國道3號長治段，西接國道10號仁武交流道，全長23公里、總經費390億元，未來可連結農業生物科技園區、高雄區農改場及熱帶農業示範區，將屏東發展成國家級農業科技產業中心。

至於縣民關心的高鐵南延，屏東縣長潘孟安說，行政院明年已編列2000萬元綜合規畫經費，表達對高鐵延伸屏東支持，更是帶動區域發展與產業南移的最大契機。

招商部分，屏東縣完成6處產業園區開發，年產值達1826億元，近3年吸引包括太陽能大廠元晶、世界級汽車輪圈巧新科技等11間大型廠商投資設廠，創造近2萬個就業機會。

根據屏東縣政府城鄉發展處統計顯示，4年來全縣的商業登記家數就增加1670家、工廠也增加122家。

招商有成促進工業區土地交易，2014年全縣地方稅收近57億餘元，到2017年已達70億3700多萬元，主因在於土地增值稅增加3至4億元；除了招商引資，屏東縣農林漁牧業也持續成長，去年農林漁牧總產值738億元，突破2014年733.8億元，創下歷史新高紀錄。

「屏東進步中，更需要進一步再造」，3年多來，屏東不論是市容建設、產業結構等等都在蛻變，交通建設也在中央支持下，便捷路網逐漸形成，潘孟安信心滿滿強調，屏東正在邁向新的階段，將翻轉世人目光。

(中國時報)