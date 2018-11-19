推校園E化 北市教育力滿分

2018年11月19日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

前言：中國時報及台灣彼得思創新教育中心18日在台北市主廚之家西餐廳舉辦「厚植素養內涵，躍升台北教育」座談會，由中國時報副總編輯郭石城及美國陶斯後現代學院院士夏惠汶主持，邀請台北市教育局官員、學者、學校、教師會及家長團體代表12人，討論台北市長柯文哲的教育成果及未來規畫、108課綱因應狀況及私校轉型發展等議題，讓外界瞭解台北市現在的教育面貌。

台北市長柯文哲上任後，因為個人風格太強，教育政績反而未被看見。事實上，不管是英國《經濟學人》、《親子天下》、《天下》或《遠見》等雜誌調查，台北市教育力都是滿分或全國第一，台北市公私立及非營利幼兒園的家長滿意度甚至高達91％。

台北市教育局長曾燦金表示，柯文哲上任台北市長後，積極推動公共化幼兒園、0-12歲幼教托育愛持續、提高幼兒學費補助及特教班100％公共化等策略，現在教保公共化比例達43％，全國最高，未來目標是達到7成。

深耕英語教學 接軌國際

中小學教育方面，曾燦金說，台北市建立實驗教育一條龍、推動雙語實驗課程學校及深耕技職教育等，以雙語學校來說，107學年有東新、文昌、懷生、明道、永吉等5所國小及格致國中共6校辦理，更有33所學校推動英語融入領域教學計畫；108學年時，西門、螢橋、銘傳、潭美及三民等5所國小將再加入雙語學校計畫。

數位時代，校園E化相當重要。曾燦金說，台北市建置智慧未來教室、校園網路高速化、行動學習及創新教學模式，像台北酷課雲數位學習平台，就有約22萬名師生註冊為會員，線上教學影片達6700多支，4萬3000多題公開題目數。

搭數位平台 學習不斷線

台北市教育局前局長吳清山表示，他發現台北市近4年的教育有很大進步，3個第一包括實驗教育是全國第一，甚至推動全新的實驗小學和平實驗學校；北市公共化幼兒園比例及投入國際教育經費也都是全國第一。

國教行動聯盟理事長王立昇說，曾燦金上任兩年多，教育團體走上街頭抗議台北市教育政策卻不多，顯現台北市教育辦得不錯。他舉例，12年國教高中升學制度上，柯文哲推動「108方案」，讓學生程度區分得出來，達到「一分耕耘，一分收穫」效果，台北市教育不再動盪，進入風平浪靜。

(中國時報)