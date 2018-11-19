選學校看特色 實驗小學受青睞

2018年11月19日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

北市各教育階段都在翻轉，其中以小學改變最讓人刮目相看。台北市家長表示，他們的觀念正在轉變，送小孩讀小學不再侷限於學區內，而是挑有特色、可以讓每個人學得專長的學校，這也是實驗小學大受青睞的原因。

台北市設立全國第一所公辦民營的和平實驗小學，並將博嘉國小、泉源國小及芳和國中轉型為實驗學校；108學年湖田國小、溪山國小、民族國中及109學年濱江國中也都將轉型為實驗學校。

台北市國中學生家長會聯合會監事長吳宜倫說，她3個小孩分別讀高中、國中及國小，她個人觀察，台北市小學的變化最讓家長有感，尤其是實驗小學的誕生，為家長的觀念帶來重大衝擊。

「國中學生現在還是以成績取向，但國小已是專長取向！」吳宜倫說，台北市許多實驗小學，強調培養學生的專長及雙語能力，愈來愈多家長想讓小孩進到這些有特色的學校，像和平實驗小學100多人報名，僅錄取20人；博嘉國小過去沒人念，現在一堆小朋友排隊等著入學。

台北市國小學生家長會聯合會副總會長劉一寬表示，現在許多學校轉型為實驗學校，但師資一定要跟以往不同，否則難以辦出合乎家長期待的教育，因此台北市政府有必要給這些學校多一點協助。

雙語教學部分，劉一寬認為，不是老師用英語教學就好，還要有英語情境中心讓學生可以隨時說英語，並跟國外學生有更多交流，創造更好學習環境，學生能力才會大幅提升。

台北市幸安國小校長陳順和表示，雙語教育必須有健全制度及長期經營，新加坡經過幾十年努力才達到雙語教學環境，台北市這方面雖然已領先全國，但未來應該再借重外籍師資及科技來強化。

(中國時報)