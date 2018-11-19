少子化衝擊 私校轉型拚招生

2018年11月19日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

少子化衝擊下，不少私立學校面臨退場壓力。台北市政府表示，今年、明年共編列1.4億元協助私校發展，未來也將優先補助思考轉型的私校，讓諸如配合長照政策，開設照顧服務科別的學校，就讀學生能獲得公費生的優惠，市政府並會與私校合作，協助轉型經營社會福利及教育事業。

台北市泰北高中校長陳建佑表示，近年私校面臨很大經營壓力，有些學校因此朝向精實管理，過去私校行政領導特質強，現在則調整為以教學領導為主，落實在課程改變及學生學習成效上，例如泰北高中便朝向精緻化轉型，以經世致用為準來調整科別，希望符合市場需求。

陳建佑指出，目前社會氛圍，學生選校仍多以公立為主，希望社會也能看到優質辦學、有特色發展的私校，並期待教育局比照公立學校給予私校國際教育、資訊教育等專項補助；此外公立學校與私校興學的科別、型態及區域須有所區隔，希望私校依法提出的發展計畫也能獲得教育局支持。

開平餐飲學校創辦人、美國陶斯後現代學院院士夏惠汶建議，私校希望受到鼓勵，市政府可以在設置無障礙空間、危樓耐震補強上給予公私立學校一體性的補助。他說，這些問題公立學校有，私校當然也有，若教育局願意一體性補助，就是對私校相當大的助益。

台北市高職學生家長會聯合會總會長方美月說，技職很需要和企業接軌，若台北市政府能夠搭橋，讓技職孩子在求學過程中多一點實習機會，將有助他們未來就業。

面對私校經營困境，北市教育局長曾燦金說，北市府推動私校歸零思考，鼓勵私校趁少子女化「喘息一下」，不一定硬要開班，而能思考下一步轉型發展，包括類科調整等，市府將優先補助這些學校。

(中國時報)