108課綱將上路 啟發創新思考

「厚植素養內涵、躍升台北教育」座談會18日舉行，左起台北市教師會理事長徐欣怡、國教行動聯盟理事長王立昇、台北市教育局長曾燦金、前國教署長吳清山、台北市立大學教授劉春榮與會。（方濬哲攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

12年國教108課綱即將上路，學校、老師及家長都相當關心。學者表示，108課綱素養教育是要讓學生創新思維有萌芽的機會；建國中學校長徐建國也說，高中課程博覽會過去多是老師參與，但今年許多國中學生家長前來，就是想了解高中職未來發展。

108課綱的素養導向是什麼？台北市做為首善之都，是否已經準備好？台北市立大學教授劉春榮表示，智慧化時代來臨，要將大數據、雲端、AR、VR這些概念落實在教學及實際生活上，就是素養導向教育，近來紐西蘭用3D列印讓火箭成功升空，說明了素養導向教育可引導學生的創新思維。

他並以台北市中長程教育施政綱要參與者身分證實，北市綱要已納入聯合國2030教育願景、OECD（經濟合作暨發展組織）所提的核心素養，以及德國工業革命4.0對智慧教育的概念，此綱要扣緊108課綱內涵，提出具體的10個目標及策略，北市教育局的國際教育、技職教育、公共化教保服務及校長學等政策，已可見完成了許多扎根工作。

徐建國說，在北市教育局支持下，建中不僅完成學校建築耐震度及外牆整修更新，諸如實驗教室、創客教室，及智慧校園所需光纖網路的基礎硬體建設，有信心因應108課綱的來臨。

台北市教師會理事長徐欣怡指出，過去外界認為老師能夠放寒暑假，但108課綱將上路，近年北市教師不僅不放寒暑假，連周末都自主參與各種研習自我提升，原因在於北市老師是被要求最高，也是自我要求最高的一群老師。

台北市高中學生家長會聯合會總會長林育恬表示，108課綱上路，每個學校教得不一樣，學生可依自己的性向學習，家長是既期待又怕受傷害。她進一步提到，108課綱能否成功，很大的關鍵在於師資增能是否到位，唯有師資到位，才能使家長放心。

(中國時報)

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