中油建接氣站 跟時間賽跑

2018年11月19日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中油第三天然氣接收站通過，政府推動天然氣占全國一半發電量目標暫時穩住。但能源專家、台灣綜合研究院院長吳再益接受專訪時指出，到2030年，也就是12年後，天然氣發電需求量比現在多出1000萬到1200萬噸，以觀塘三接推動一度陷入困境的經驗，後續第四、第五、第六接收站推動上，政府定要做好跨部會整合，「這是跟時間在賽跑」！

能源轉型 廢核禁燒生煤

政府設定2025年「532」能源轉型目標，其中天然氣發電占比提升至50％，吳再益肯定，雖其成本相對較高，但確實是兼顧經濟發展與環境友善作法。燃煤發電占比，到時也要從45％降到30％，核能發電量全由占比2成的再生能源取代。

全台現在一年天然氣進口量約1600萬噸左右，吳再益指，過去預估到2025年，用量會增加到2350萬噸。但當時沒預料到深澳電廠會停建，加上PM2.5問題禁燒生煤，最新計算，屆時用量須提升到2600萬噸才夠。如算到2030年，因用電增加，更會拉高至2700萬至2800萬噸。「等於12年時間，國內還要創造超過1000萬到1200萬噸規模量。」

環評難過 專家憂心忡忡

用量需增加這麼多，吳強調，天然氣不可能天上掉下來，光靠現在中油高雄永安、台中2個接收站根本不敷使用，台灣再建接收站自是絕對必須的。

他進一步說，後續第四、第五接收站寄託在台電身上，前者規畫在基隆港外海建浮動式接收站，後者設在台中港。民間IPP最大電廠台塑麥寮汽電，也計畫2025年把燃煤機組改建為燃氣，屆時麥寮專用港從卸煤要改成卸氣，這是第六個天然氣接收站。

但吳再益憂心說，看觀塘第三接收站通過環評這麼辛苦，用地從230多公頃，降到只剩十分之一，已影響經濟開發規模。如以後幾個也這樣，那就不用搞了。

政策到位 須跨部會整合

「能源是經濟成長的推力，如果沒有穩定電力供應，絕對會影響企業家投資意願。」吳再益說，還好第三接收站環評通過，如沒通過，政府能源轉型政策無法到位，就無法給國人很大信心。

他建議，未來建接收站得環評，而台中港外也有保護白海豚的反對聲浪，基隆外海有東北季風問題。國家能源轉型政策要到位，絕不是經濟部能源局單一部會的事，從中央到地方，政府需跨部會跨縣市去整合。「這是跟時間在賽跑，政府須逐年滾動式追蹤，做好管控調整。」

(中國時報)