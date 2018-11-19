年用電成長1.5％ 台灣壓力很大

2018年11月19日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

面對台灣未來電力需求，台綜院院長吳再益依經濟成長率換算，未來7年每年電力平均要年成長1.5％，到2025年，全台機組容量要達4800萬瓩（48GW）才夠，「台灣壓力很大」！

吳再益分析，2000年以前，大約我國經濟每成長1％，電力成長就要1.1％至1.2％，這叫電力彈性係數。2000到2010年，這個係數降到0.8％左右，主要是推動節約用電的關係。

未來國家長期目標是希望再壓到0.6％，但吳強調，即便如此，台灣經濟還是要保持合理成長，長期台灣經濟成長率是希望每年能夠維持2.5％上下，以0.6％電力彈性係數換算，則每年電力約成長1.5％。以目前一年最高尖峰用電落在3735萬瓩左右，要應付尖峰，得外加備用容量率15％，再加上每年1.5％用電成長，估計到2025年，全台機組容量須達4800萬瓩。

「這對台灣壓力很大！」吳再益說，主要是現在台灣要找到興建電廠的地方很難，看看深澳，規畫推動那麼久，環評也過了，結果還是沒法蓋。因此他認為，中油觀塘第三接收站未來視國家目標，第二期擴建還是得做，建議往外海海堤去蓋。

至於因應空汙，在野黨提出「無煤」法案，那麼能源轉型燃煤30％比例是否可再降低？吳對此連說三次：「NO、NO、NO」，因為，雞蛋全放在一個籃子是會砸鍋的。目前再生能源2成目標已經是要「拚死拚活」才能做到，燃煤如再低於3成，（國家）就要「瀉肚子」了。

(中國時報)