公投公報 中選會提替代方案

國民黨立委賴士葆（左起）、黃昭順、曾銘宗、吳志揚日前針對第9案反核食公投「重行公告」一事，前往監察院檢舉中選會違法並控告主委陳英鈐瀆職。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
監委高鳳仙對中選會提出四大問

中選會針對同婚專法、反核食2項公投案，新增行政院意見書並重新公告，遭提案人向台北高等行政法院聲請停止執行，引發各界關切公投案效力，中選會今天將在立法院提出專案報告，表示為尊重法院裁定效力，將以新聞稿、電子公投公報等替代方式，讓民眾知悉行政院意見。但監委高鳳仙則認為，法院裁定公告日是以10月24日為準，因此中選會必須刪除11月2日所新增的修正行政院意見書。

表示尊重法院裁定效力

高鳳仙並對中選會提出4項問題：1、中選會為何在11月2日再公告增補行政院意見書？2、中選會對北高行對同婚專法公投的裁定，有無提起抗告、理由為何？3、中選會11月9日收到北高行裁定，為何執意將11月2日公告登載於選舉公報上，是否影響公投法律效果？4、中選會連串違法與違反法院裁定行為，是主委個人決定或由委員會議決議，相關行政責任歸屬？

中選會因未依規定，公告須在公投進行前28天進行，又在11月2日重行公告，引發外界爭議。下一代幸福聯盟向台北高等行政法院聲請停止執行，北高行7日已裁准。反核食公投領銜人郝龍斌亦認為中選會違反行政中立，聲請停止執行重行公告，並另提定暫時狀態假處分，不能發放選舉公報，北高行預定今天作出裁定。

由於中選會堅持要提抗告，各界質疑是否影響公投案的進行與公投結果的法律效力，立法院安排中選會19日至內政委員會提出專案報告。

監委要求刪新增意見書

中選會報告指稱，公投公報共869萬4750份，每張6元印兩面，10個公投案計3張，經費為1.56億；經委員討論，北高行裁定窒礙難行，因為公報若要重印，至少要10天，恐將導致無公投公報之公民投票，將依法提起抗告。

中選會並稱，在全案確定前，為尊重法院裁定效力，將以適當替代方式，例如新聞稿、電子公投公報、open data、刊登報紙等方式，讓民眾知悉行政院11月2日新增公告的意見書。

但監委高鳳仙認為，法院裁定公告日是以10月24日為準，因此11月2日新增的行政院意見書，不應該出現在公投公報，中選會若要補救，可以更正函寄發予選舉人，有何困難？中選會對此不應有託辭。

(中國時報)

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