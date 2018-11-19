中選會若違法 公投結果恐無效

2018年11月19日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

中選會本月2日重行公告行政院對反核食公投的意見，遭提案領銜人郝龍斌向台北高等行政法院聲請停止執行及假處分，律師葉慶元昨說，法院預計今天會做出裁定，若中選會敗訴，不僅公投結果會面臨法律效力問題，中選會和主委、委員們也將有國家賠償責任。

為確保正反意見在對等狀況下呈現，《公投法》規定，在公投案完成連署成案後，中選會應通知行政院要在30天內提出意見書，並於選舉前28天完成選舉公告，把正反雙方意見併陳，並在選舉2天前將公報送到選民手上。

葉慶元說，重行公告時間距離選舉只剩22天，已超過法律規定28天之前的期限，提案人聲請假處分，其中之一就是禁止中選會發送違法的公報。

中選會原本預計周一要將已印製完成的公報送到選民手上，他說，如果台北高等行政法院裁准假處分，這些違法的公報都不能發送，依規定，選舉公報要在選舉2日前送達，除非中選會抗告成功，否則必須重印才能送出。

由於選舉將近，台北高等行政法院日前開庭表示預計19日會作出裁定。葉慶元說，如果裁定要求中選會不能發出新增行政院意見書的公報，而中選會仍然發出，或未在時限內將新公報送到選民手中，「那就是違法」，一旦反核食公投屆時無法獲得多數支持，公投究竟有沒有效力就會有法律上的爭議。

此外，因公投案涉及民眾權益，葉慶元說，屆時敗訴還堅持違法的中選會就要負國家賠償責任，依法如果公務員有故意或重大過失，國家和民眾可向公務員求償，中選會主委和全體委員得負相關的法律責任和政治責任。

(中國時報)