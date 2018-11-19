把中選會當選對會 陳英鈐失職

2018年11月19日 04:11 中國時報 呂昭隆

中選會主委陳英鈐上任後，爭議不斷，先在反空汙公投案大動手腳，搭戲台配合執政黨，現又不依《公投法》對公投意見規範，暗渡行政院的意見書，還不甩法院裁定；陳英鈐行徑，擺明與執政黨站在同一陣線，破壞了國人長期以來對中選會的信任，已成台灣民主最大罪人。

很明顯的是，對執政黨有利的或是想做的，中選會寧可違反法規，也要走後門配合；先前反空汙公投案的「死人連署」爭議，陳英鈐演一齣淚灑國會戲碼，即看出他配合執政黨的賣力演出。陳英鈐不顧中選會主委身份，使盡杯葛、抹黑、打壓手段，最後反空汙公投成案，但中選會公信力已賠進去。

選務機關的公正性，是民主國家選舉的基石，中選會主委身分更是重中之重，朝野為了《中選會組織法》不知打了幾回架，前立法院長王金平還因此被鎖在議場外，中選會好不容易才建立起獨立機關地位，現因陳英鈐明顯的政治立場，把中選會主委當做執政黨的「選對會」職務來做，實在是民主最大諷刺。

由陳英鈐主導的中選會，儼然自居公投的上級指導機關，對公民提案政治干預，釋放各類訊息干擾公投提案，說拒收就拒收，自行判定不合規定就不合規定，說可以放政院意見書就放，想怎麼做就做，有如太上皇，完全忘了自己的工作只是輔導協助公投成案。

中選會最重要的工作是選務，還要擔任選舉監察員的角色，按理說，中選會的「貞操」應是不容質疑的，否則豈不天下大亂；然而，陳英鈐明目張膽配合執政黨的行徑，已賠上中選會這個獨立機關的公信力，甚至被譏為「西廠」；陳英鈐已讓國家制度蒙塵，是位非常不適任的中選會主委。

(中國時報)