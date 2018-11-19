IOC及時預警 台灣切勿失投

2018年11月19日 04:11 中國時報 呂佳蓉／北京報導

國際奧會（IOC）第3度致函中華奧會，對東奧正名公投表達關切，並首次致函體育署長高俊雄，表示IOC雖不會干預我國的選舉程序，完全尊重言論自由，但強調提案管轄權為IOC所有，重申片面改名，IOC將不予核准。（翻攝畫面）

對於東奧正名公投，國際奧會16日致函中華奧會主席林鴻道及體育署長高俊雄，呼籲政治勿干預體育。北京聯合大學台研院副院長李振廣對此表示，國際奧會來函十分及時，是提前預警，何況東奧正名公投是挑戰國際體育賽事的規則，若最後公投過關，受傷的還是台灣。

李振廣表示，從大陸的角度來看，東奧公投有明顯的政治意圖，公投通過會讓台獨人士振奮，但要承擔後果的是台灣的運動選手，他們可能會失去運動競技的舞台，十分可惜。

對於國際奧會提醒，任何違反1981年《洛桑協議》的決定，將使中華奧會面臨會籍中止一事，李振廣表示，雖然該公投不是直接對抗大陸，但卻是公然挑戰已經行之有年的國際遊戲規則，公投通過後，最直接的當事方是國際奧會與台灣相關機構要去處理，大陸也不必出來多說什麼。

兩岸之間在文化與體育方面有許多行之有年的默契，李振廣指出，一些台灣非體育界人士在體育問題上打「政治牌」，後果會讓台灣運動員走不出去。

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，國際奧會去函台灣是完整而嚴肅的訊息，台灣方面應該要注意，並且去試著做出合理的決定；他也說，台灣參賽的名稱不是用公投就能決定，大家都希望維持現狀，根據行之有年的作業規範，做出合理的安排。

包承柯表示，現在明智的選擇有兩條路，一是撤銷公投，另一是台灣民眾為運動選手投出最有效的一票，不要顛覆運動員的參賽機會；若最後台灣真的出了問題，沒有人會幫忙，台獨人士提出的公投反而適得其反，沒有辦法對台灣運動員有實質的幫助。

(中國時報)