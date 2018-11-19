奧步硬拗 選手未出賽恐先出局

2018年11月19日 04:11 中國時報 林永富

獨派發起的東奧正名公投案，支持者提出包括日本政府支持、公投通過後向國際奧會申請不成不會影響選手參賽權益等一大堆似是而非的理由，卻完全經不起檢驗，都只是想騙民眾投下贊成票的謊言「奧步」。

提案方說正名由日本民間發起連署，日本會支持。其實東京奧運會主辦權是國際奧會所有，東京只是承辦城市，日本無權同意我國改名，更何況東亞奧會投票通過取消台中市明年舉辦的東亞青年運動會，日本奧會選擇棄權，也沒有站在我國這一方。

事實上，我國在國際奧會的會籍名稱為中華台北「Chinese Taipei」，為了東奧正名公投，國際奧會已3度函告中華奧會，不會核准中華奧會改名。最近更警告公投通過將是政治力影響中華奧會權益，恐違反奧會憲章規定，有停止或取消會籍之虞。

發起人之一、扁朝前體委會主委楊忠和說，就算真被取消會籍，國際奧會也會以「難民隊」讓我國選手參賽。不過，依目前國際情勢，想當難民隊不一定有機會，因為名額是由國際奧會決定，如果沒有會籍，選手就無法參加資格賽，試問選手要如何取得達標成績參與國際賽事？

提案人紀政說，以前3次參加奧運都用台灣為隊名。但當時是在我國會籍名稱尚未確定時，國際奧會默許的權宜措施，以現在的時空背景，已不可能做到。紀政也說過，一位田徑選手最重要的武器就是自己的釘鞋，但如果穿上釘鞋卻沒有比賽舞台，又有何意義？

還有人說，不能參加就自己辦比賽，但無論舉辦何種賽事，充其量只是邀請賽性質，成績無法被國際承認，且國際奧會及運動總會也不一定同意選手參加，辦這種比賽除了「自嗨自爽」外，還有什麼意義？

(中國時報)