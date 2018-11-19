史上頭一遭 APEC領袖宣言難產

2018年11月19日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

亞太經合組織（APEC）峰會昨在巴布亞紐幾內亞閉幕，據了解，以美國為首的國家就提出WTO透明化以及爭端解決機制的改革納入會議結論，但陸方當場提出抗議，最終與會領袖無法就貿易和投資合作等重大議題達成共識，破天荒未發表共同宣言，寫下1993年以來的史上首例。

今年APEC會議，陸美相互角力不斷，也成為今年會議特色。美國副總統彭斯17日先是在APEC工商領袖會議上，批評大陸一帶一路是「束縛帶、不歸路」，大陸國家主席習近平則暗批美搞封閉，直言對戰無贏家，雙方大噴口水。而彭斯當天大合照雖與習近平寒暄1分半鐘，但他與我方代表張忠謀會見卻足足長達20分鐘，大打「台灣牌」，力抗北京意味濃厚。

陸美關係緊張 全球憂慮

綜合外媒報導，陸美APEC角力一路延燒，更間接導致「共同宣言」難產。加拿大總理杜魯道稱，各國未能就會後公報達成協議，領袖們同意由東道主巴紐總理歐尼爾代表發表主辦國宣言。APEC網站顯示，自APEC領袖會議1993年首度召開以來，每年會後都會發表領袖宣言。

歐尼爾在記者會被媒體問到，究竟是APEC哪些成員國之間無法達共識時，坦言「你們知道，屋子裡有兩大巨頭。」他形容，美陸間的緊張關係「令全世界憂慮。」

談及公報難產關鍵，歐尼爾指出，就是否要在共同宣言中，寫入「世界貿易組織(WTO)，以及世貿組織的改革」；「但WTO相關事務並非APEC的管轄範圍，這是事實。」歐尼爾也稱，他會以大會主席身分發表聲明，但並未說明何時才會公布。

難產原因 各家說法有異

不過，APEC大陸代表團成員、大陸外交部國際經濟司司長王小龍指出，各國無法就聯合聲明達成一致，「並不是因為特定兩國之間有癥結。」他並說，沒有一個國家因為和大陸展開「一帶一路」合作而陷入債務危機，強調合作是平等互利，不附帶任何政治條件。

但我官員透露，原本前天部長宣言已經完稿，但昨天凌晨2時許，主席卻突然詢問各會員是否對部長宣言有意見？泰國首先發難，針對WTO改革的文字提出異議，隨後有其他國家跟進。由於APEC屬於共識決，既然有人提出異議，部長宣言自然無法通過，連帶領袖宣言也跟著難產。

(中國時報)