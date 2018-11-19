抵制保護主義 習倡亞太自貿區

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中國時報
林勁傑／綜合報導

亞太經合組織（APEC）峰會落幕，昨早進行重頭戲「領袖閉門會議」。大陸國家主席習近平發表主旨演說。他提出「區域經濟一體化」等4個堅持，呼籲與會各方朝建立「亞太自貿區」的方向邁進，「堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，旗幟鮮明抵制保護主義。」；共建一帶一路進入深入發展新階段，構建亞太命運共同體。

APEC第26次非正式領袖會議18日在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港舉行。習近平發表題為《把握時代機遇共謀亞太繁榮》演說。習近平指出，當今全球發展層次矛盾突出，保護、單邊主義思潮抬頭，多邊貿易體制遭受衝擊，世界經濟環境面臨諸多風險和不確定性；呼籲各國應「旗幟鮮明抵制」保護主義，並堅持多邊貿易體制原則。

「中國支持自由開放貿易、主動向世界開放市場的決心不會有任何動搖」。習近平說，今年是大陸改革開放40周年，大陸堅持對外開放基本國策，大幅度放寬市場准入，加強保護知識產權，創造更具吸引力的投資和營商環境。而世貿組織正在探討新一輪改革，改革的目的應是更好發揮作用，堅持多邊貿易體制的核心價值和基本原則，「而不是推倒重來」。

習近平強調，大陸正在大力建設「數字中國」，在「互聯網+」和人工智能等創新領域成果卓著。大陸願同亞太各方提升數字經濟合作，為亞太經濟注入新動能；共建「一帶一路」正進入深入發展新階段；在開放包容的基礎上交融互鑒，在良性競爭的同時互利合作，共同構建亞太命運共同體。

此外，針對美國副總統彭斯日前於峰會上暗指一帶一路的「債務論」，大陸外交部昨稱，無論是太平洋、印度洋，還是大西洋，應該成為合作共贏的舞台，而不是地緣競爭、對抗角力場；有關國家與其對別人指手畫腳，還不如自己言行一致，真正做到對待大小國家一律平等，尊重其他國家選擇發展道路的權利。

(中國時報)

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