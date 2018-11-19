張忠謀談與習互動 友善且坦白

2018年11月19日 04:11 中國時報 楊孟立 ／巴紐莫士比港報導 ／巴紐莫士比港報導

亞太經合會（APEC）落幕。我國領袖代表張忠謀最大收穫就是與美國副總統彭斯進行雙邊會談，創下台美在APEC場合會談的最高層級，他另與日相安倍晉三、新加坡總理李顯龍及另一不透露的領袖會談。張忠謀昨說，這兩天與10多國領袖自然互動，也包含大陸國家主席習近平，兩人互動是友善且坦白。

張忠謀說，領袖們有很多時間待在同一個密閉空間，分組討論時，彼此有交流，這就是「自然互動」。媒體詢問是否有與習近平互動？張忠謀表示，兩人有自然互動，友善且坦白，因為沒有別人在，不必假裝什麼。

張忠謀前天先後與李顯龍、彭斯雙邊會談，並明確向彭斯提出欲與美國洽談自由貿易協定的意願。彭斯表示將帶回向川普報告，同時也告知，台美合作才是最好選項，這場會談約20分鐘。

昨天下午領袖閉門會議之後，張忠謀與安倍進行雙邊會談，安倍再度感謝台灣人在日本發生天災時，施予援手，並讚賞台灣是日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值的重要夥伴，台日應深化合作交流，但他也提到我對核災地區食品的管制，同時他建議兩岸關係應透過直接對話和平解決，有助地區和平及安定。

我方除了表明希望能加深台日經濟關係，也再次把握機會，向安倍表達願加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的決心。

對於各國領袖會談內容，張忠謀指出，有些既然公布了，我們當然也不否認，但不做過多評論，我們都是很低調的。

官員透露，我方今年一共與4個國家進行雙邊會談，除了美、日、星，另一領袖基於尊重對方，不便透露。

張忠謀自嘲，這次擔任領袖代表心情是「老驥伏櫪」，上次則是「還沒這麼老的驥」。客觀環境已有改變，心情不一樣，至於明年是否續任領袖代表，就留到明年再說。

(中國時報)