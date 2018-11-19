張淑芬藝術底 穿梭夫人外交

2018年11月19日 04:11 中國時報 楊孟立 ／巴紐莫士比港報導 ／巴紐莫士比港報導

APEC領袖與代表忙著洽談區域合作，夫人們則以藝術進行軟實力交流。張忠謀夫人張淑芬說，巴紐第一夫人很熱情好客，感謝巴紐的安排，讓大家有快樂時光，返台後會用抽象畫形式，創作出巴紐印象。

張淑芬說，昨天與幾位太太們在一起，講到最多話的是美國副總統夫人凱倫，因為凱倫有25年的藝術家專業，「我們有很多共同語言，研究了當地人的臉部彩繪色彩配置，互動也很好。」

張淑芬又說，與其他夫人的話題也很多，但既然都是女人，話題當然不脫媽媽經、祖母經。

張淑芬表示，前天晚宴上有位「美國官員」提到想要見她，張忠謀就帶她過去美國坐的那一桌打招呼，「我也承諾會將我帶來的禮物送給他，而且一定要掛起來，下次去拜訪我要看到。」

張淑芬這一次來到巴紐，也準備了禮物要送給各國領袖代表的夫人，一個是「祝福圓盤」，另一個則是「喜悅瓶」。

張淑芬也提到與馬來西亞總理馬哈地夫人茜蒂．哈斯瑪討論養生，「茜蒂已經92歲了，但一路與其他夫人走石頭路都完全沒問題，記憶力也很好，每天吃大蒜膠囊、用橄欖油漱口養生。」

大陸國家主席習近平這次並未偕同夫人彭麗媛前來巴紐，媒體詢問張淑芬在前天的官式晚宴上是否有與習近平互動？張淑芬笑說不能回答這個問題，「不然我回去挨罵，事實上我們該做都有做到。」

(中國時報)