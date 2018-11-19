宜縣政見會 林姿妙火力全開

宜蘭縣長選舉第2場公辦電視政見發表會18日登場，候選人林姿妙大談營養午餐免費、推動鐵路高架等政見。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣長選舉第2場公辦電視政見發表會18日登場，5位縣長候選人皆有參加，國民黨候選人林姿妙火力全開，對民進黨候選人陳歐珀提出7問，質疑當7年立委卻建設空空，怎麼當縣長？陳歐珀則回應，9場政見會，他每場都參加且說明爭取建設。

羅東治理經驗 有目共睹

政見會上，林姿妙先解釋她鎮長任內，只有為了簽訂姊妹市前往日本27小時，請問陳歐珀立委任內出國幾次？羅東成為宜蘭領頭羊，財政、公共造產成績有目共睹，「如果我不會看公文，羅東怎可以做得那麼好？」有人說她拿公文給女兒批，但公文要經過多道關卡，如果她這樣「早就被抓去關了」。

林姿妙質疑，立委也要做，縣長也要當，陳歐珀當了7年立委建設空空，立委都當不好怎當縣長？先前遭質疑的礦業事件，都有經過申請核准，她批評，陳歐珀不但不會看訃聞，也不會看公文。

林姿妙強調，她的政見與努力禁得起檢視，反問陳歐珀，「你敢拿起陳定南的公事包嗎？」抨擊陳當過代理三星鄉長，卻只知道談蔥蒜節，「講那麼大聲，你這樣怎麼找我辯論？」

陳敢拿陳定南公事包？

陳歐珀首輪主要論述政見，未對林姿妙質疑回應，第2輪時，陳歐珀回擊，出國幾次不重要，強調是林姿妙說沒出國，結果有出國，這是誠信問題，連批評他都還要看稿。

會後陳歐珀接受訪問時說，要辯論他隨時奉陪，對於林姿妙質疑敢不敢拿陳定南的公事包，陳歐珀回應，還沒交給他啊！公事包已經交給前縣長林聰賢，「我當然希望他能夠交給我。」

面對看稿質疑，林姿妙指出，蔡英文總統致詞時會看稿，陳歐珀也看稿，她認為，陳歐珀對問題都沒說清楚，她又為何要辯論？最後，林姿妙重申，擔任縣長會推動鐵路高架、續辦並升級童玩節，完成免費營養午餐政策。

(中國時報)

林智堅、林右昌 風城合體

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