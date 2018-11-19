林智堅、林右昌 風城合體

2018年11月19日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

選前倒數黃金周日，新竹市長候選人林智堅瞄準自己的故鄉香山，舉辦「香山大團結—會做事連線」大會，北台4位市長候選人林智堅、林右昌、鄭文燦、蘇貞昌的「會做事連線」首度於新竹市合體，最後萬人合唱〈堅持〉，現場氣勢萬千，不少支持者感動到流淚。

林智堅競選總部指出，身為香山囡仔的林智堅，4年前參選時僅以1014票險勝，單就香山選區就大贏對手3625票，顯見固守故鄉香山票倉的重要性，因此在選前最後一個假日，選擇回到故鄉香山舊牛埔夜市舉辦「香山大團結—會做事連線」大會。

柯建銘說，這次的林智堅是2.0版、會做事的林智堅，是香山的驕傲，林的成功代表香山及新竹市的成功。林智堅4年前在市民支持下，從香山出發進入市府，經過4年最嚴厲的考驗與打拚，今天再回到香山，香山已成民進黨的民主聖地，香山一定要贏。

與林智堅同為6年級的林右昌則表示，選對人、會做事就能改變1座城市，基隆市及新竹市就是最好的例證，尤其過去4年來，林智堅在香山投入超過39億元建設經費，最照顧香山、最建設香山，這次香山一定要票票入匭、衝破50％得票率，讓林智堅過半，高票連任。

林智堅強調，香山人一定要團結，不能少掉任何1票，香山是新竹市的靠山，新竹市一半製造業皆座落香山，創造1.2萬個工作機會、441億元產值，未來，將協助香山傳統製造業升級為精密製造業，透過產業轉型提高產值與附加價值。

此外，他任內已投入超過39億經費建設香山，不僅打造香山行政大樓、香山親子館、青青草原、賞蟹步道、南港賞鳥區等幸福工程，要讓香山被全台看見。

(中國時報)