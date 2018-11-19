國民黨4選將 拚翻轉雲嘉嘉南

友善列印
中國時報
／嘉市報導

國民黨18日在嘉義市舉辦「2018翻轉雲嘉嘉南」聯合大造勢活動，黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣長候選人吳育仁、雲林縣長候選人張麗善、台南市長候選人高思博同台，與人氣王韓國瑜、侯友宜視訊連線，現場萬頭鑽動，群眾揮舞旗海，士氣激昂到最高點。

高思博說，台南經歷過肚子扁扁也要顧阿扁，但這次看到很大改變，一股風潮從高雄開始起來，要共同追求大家的幸福及發展，不想拚政治，要拚經濟，拜託北漂青年回家鄉，雲嘉嘉南組「南台灣發財圈」，大家一起變大富翁。

張麗善說，民進黨執政4年後，大家想改變、改變、再改變，換人換黨做，尤其，民進黨執政雲林縣14年，農產品賣不出去，甚至農作物因為價格崩盤，當垃圾丟掉，農民生活每況愈下，如同種菜要翻土，農業大縣要有好生活，也要翻土、翻轉過來。

吳育仁說，嘉義縣長期遭派系操控，只要派系提名就當選，不管農漁產品賣不出去，不管農民困苦，柿子、鳳梨賣不出去、價崩，民進黨還進口柿子可以嗎？呼籲大家要拚雲嘉嘉南一起贏，翻轉過來，用選票教訓民進黨。

黃敏惠說，這次是選廉能斷黑金、拚經濟的選舉，嘉義市這4年來施政民調最後一名，民進黨還提名「民調吊車尾」的市長，要團結集中選票，投票給會贏的人，贏回嘉義市的光榮。

4候選人與韓國瑜、侯友宜現場視訊連線，侯友宜溫情喊話「不要讓北漂30餘年的他漏氣，大家力挺4位候選人都凍蒜」，現場歡聲雷動。韓國瑜靦腆地向全場民眾獻飛吻，與4位候選人齊喊「凍蒜」，氣氛熱到最高點。

(中國時報)

林智堅、林右昌 風城合體 北市 掃街被嗆領敬老金 柯媽怒要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。