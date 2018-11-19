國民黨4選將 拚翻轉雲嘉嘉南

2018年11月19日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨18日在嘉義市舉辦「2018翻轉雲嘉嘉南」聯合大造勢活動，黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣長候選人吳育仁、雲林縣長候選人張麗善、台南市長候選人高思博同台，與人氣王韓國瑜、侯友宜視訊連線，現場萬頭鑽動，群眾揮舞旗海，士氣激昂到最高點。

高思博說，台南經歷過肚子扁扁也要顧阿扁，但這次看到很大改變，一股風潮從高雄開始起來，要共同追求大家的幸福及發展，不想拚政治，要拚經濟，拜託北漂青年回家鄉，雲嘉嘉南組「南台灣發財圈」，大家一起變大富翁。

張麗善說，民進黨執政4年後，大家想改變、改變、再改變，換人換黨做，尤其，民進黨執政雲林縣14年，農產品賣不出去，甚至農作物因為價格崩盤，當垃圾丟掉，農民生活每況愈下，如同種菜要翻土，農業大縣要有好生活，也要翻土、翻轉過來。

吳育仁說，嘉義縣長期遭派系操控，只要派系提名就當選，不管農漁產品賣不出去，不管農民困苦，柿子、鳳梨賣不出去、價崩，民進黨還進口柿子可以嗎？呼籲大家要拚雲嘉嘉南一起贏，翻轉過來，用選票教訓民進黨。

黃敏惠說，這次是選廉能斷黑金、拚經濟的選舉，嘉義市這4年來施政民調最後一名，民進黨還提名「民調吊車尾」的市長，要團結集中選票，投票給會贏的人，贏回嘉義市的光榮。

4候選人與韓國瑜、侯友宜現場視訊連線，侯友宜溫情喊話「不要讓北漂30餘年的他漏氣，大家力挺4位候選人都凍蒜」，現場歡聲雷動。韓國瑜靦腆地向全場民眾獻飛吻，與4位候選人齊喊「凍蒜」，氣氛熱到最高點。

(中國時報)