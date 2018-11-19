北市 掃街被嗆領敬老金 柯媽怒要告喔

台北市長柯文哲媽媽（中）18日到士林華榮市場拜票，北市觀傳局長陳思宇（右一）也來助陣輔選。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

選前超級星期天，台北市長柯文哲分身乏術，續由「第一爸媽」柯爸、柯媽替兒子出征，18日前往士林的市場掃街拜票，有選民虧柯媽何瑞英是「6號候選人」，還有一名老翁舉牌嗆柯媽有領敬老金，柯媽則是不滿敬老金都捐了，變臉怒回：「我要告喔！」

柯文哲昨為準備政見發表、晚會演說閉關半天，柯爸媽一大早就到士林華榮市場和士東市場拜票，相較柯媽逢人就問好、握手，柯爸顯得十分安靜，總是走在柯媽後面，柯媽一路熱情向攤販打招呼，不少民眾爭著要合照。

不過，掃街過程也發生小插曲，因為柯媽被丁守中諷刺是「北市長第6號候選人」，有民眾見柯媽媽，打趣說「支持6號候選人」，柯媽前往士東市場拜票時，碰上丁守中陣營志工發文宣，有人對柯媽示威大喊「柯文哲下台，票投2號丁守中」，柯媽沒有回應，又遭到一名老翁嗆聲「柯媽有領敬老金」。

柯媽聽聞後隨即收起笑臉，她怒回，「他知道我有領嗎？如果不知道，我要告喔！」後來在工作人員安慰下，才又恢復笑容繼續掃街。

昨是柯爸媽代打掃街第8天，柯文哲前天曾說媽媽其實腳不太舒服，有關節炎，但為了兒子還是很努力掃街。柯媽媽則說，其實是先前骨質疏鬆，女兒有買鈣質營養品給她吃，這幾天幫忙掃街不會辛苦，有決心走到選前最後一刻。

此外，北市觀傳局長陳思宇也到榮華市場幫議員爸爸陳建銘掃街，順道替柯文哲拉票，拿起麥克風陪柯媽掃街，被質疑違反行政中立。陳思宇回應說，她假日是爸爸的好女兒、市長最好的志工，聽柯媽媽要來，一起支援當柯市長最好的後盾。

(中國時報)

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