彰縣 藍營「挺美」 綠溪湖造勢

2018年11月19日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

超級周日大車拚！國民黨彰化縣長候選人王惠美18日上午前往竹塘義賣高麗菜，晚上舉辦感恩音樂會，疾呼翻轉彰化，彰化會更美。縣長魏明谷則是馬不停蹄參加鹿港馬拉松起跑，晚上溪湖造勢晚會，湧入數千人情緒沸騰，魏明谷呼籲彰化正在前進、克服萬難化不可能為可能。

王惠美白天參加竹塘米食推廣，協助義賣高麗菜，「來喲，1粒20元！」現場民眾紛紛解囊共襄義舉。王惠美說，菜價崩盤是產銷失衡，若當選縣長，一定會推動產銷平台，做好產銷管控。

晚上的挺美感恩晚會，彰化縣議長謝典霖、前縣長卓伯源及前立委林滄敏都到場助講，要改變彰化的命運，彰化要翻轉，一起「挺美」，支持者熱情揮舞國旗。王惠美說，過去3年彰化縣少掉1.2萬人，競爭力逐漸喪失，未來進行土地活化及再生，吸引產業進來，創造就業機會。

魏明谷昨天一早參加鹿港馬拉松、舊濁水溪仁鼎橋改建工程通車典禮和花壇鄉長候選人陳振欽舉辦合說明會；晚上參加溪湖造勢晚會，現場湧入數千人，高呼凍蒜。

魏明谷表示，擔任縣長以縣民福祉為最優先考量，爭取千億交通建設，擘畫彰化縣最完善的路網，實施最完善的社會福利；從老到幼，免費裝假牙到孝順敬老金，育兒福利愈來愈好，一胎補助3萬實施4年，學校有綠能午餐，校園全面種電有回饋金，風力發電賺到印花稅。未來還有營業稅，堅持作對的事，打造幸福彰化。

黃文玲也參加鹿港馬拉松，車隊掃街拜票，提出在彰化市東區打造巨蛋，解決鹿港淹水、交通問題。

(中國時報)