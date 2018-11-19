徐榛蔚陪讀經 傳承客家精神

2018年11月19日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

選前超級星期天，花蓮縣長候選人徐榛蔚展開最後衝刺，連續2天深入吉安鄉客庄大票倉，與參加讀經會考學子吟唱《禮運大同篇》，推廣兒童讀經教育，傳承客家耕讀傳家精神，並為選情告急的鄉長候選人游淑貞站台，高喊「榛愛花蓮、貞愛吉安」，呼籲支持者堅定力挺。

要求品格教育 扎根文化

花蓮縣讀經學會昨舉辦第13屆讀經大會考，徐榛蔚和316位大小狀元合唱耳熟能詳的《禮運大同》，徐榛蔚表示，給孩子金山銀山，不如給予品格教育的寶山，童蒙時期是品格養成與記憶力的黃金期，透過推動讀經教育讓孩子扎根文化之美。

值得一提的是，徐榛蔚立委服務處主任陳文卿年僅11歲的孫子陳嘉伯，自小耳如目染，這次通過滿科考驗，成為這屆唯一的「及第狀元」，此外，陳的兒子陳秋銘多年前在消防採購包弊案中，以「家規不能收」悍拒賄賂，顯見讀經教育的正向影響。

徐榛蔚說，未來除了持續前縣長傅崐萁任內推動的6大教育政策，也致力公私立托育資源整合、公費留學，開拓國際視野及培育跨文化的競爭力，她也希望倡導coding程式語言教學，讓花蓮土生土長的孩子與國際接軌，占有一席之地。

推廣程式語言 接軌國際

此外，吉安鄉為僅次於花蓮市的大票倉，這次藍綠無黨3強鼎立，徐榛蔚昨出席游淑貞後援會成立造勢活動，2人在眾多支持群眾簇擁下，高喊「守護花蓮、團結吉安」，呼籲鄉親反奧步，一定要踴躍投票，以團結力量迎向花蓮人的勝利、爭一口氣。

(中國時報)