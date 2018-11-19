楊文科攻寶山 徐遭嗆白米案

國民黨新竹縣長候選人楊文科（中）與周錫瑋（前右一）到竹北掃街。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導
民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩與台北市長柯文哲17日到竹東夜市拜票，遭民眾追問白米案。（邱立雅翻攝）

新竹縣在選前最後一個周日沒有大咖雲集，縣長候選人們在各鄉鎮掃街拜票，晚間民進黨鄭朝方到竹北夜市定點拜票，國民黨楊文科舉辦寶山之夜，民國黨徐欣瑩前一日到竹東夜市遭民眾嗆聲解釋白米案，隔日再戰竹東戲曲公園舉辦選前之夜。

鄭橫掃溪北 爭取認同

鄭朝方把握選前最後一個黃金周末，在竹東舉辦「童趣方城市」，持續以軟實力的親子活動，爭取選民認同。晚間則到竹北夜市定點拜票，橫掃溪北票源。

近來鄭朝方緊咬徐欣瑩協白米事件，認為徐欣瑩自稱協助分送弱勢5台斤包裝白米，恐有賄選嫌疑。17日晚間徐欣瑩與台北市長柯文哲到竹東夜市宣傳造勢，台下有4人舉牌嗆聲：「白米賄選如何解釋？」

徐稱沒出錢 何來賄選

18日下午徐欣瑩到關西公辦政見發表會，宣講政見的最後也大力澄清，說自己「沒出一毛錢，何來賄選？」晚間也再度直搗鄭朝方大本營竹東，到戲曲公園舉辦選前之夜，爭取選民認同。

周錫瑋挺楊 延續繁榮

楊文科則由中央助選團副團長周錫瑋率上百名助選團員陪同，在竹北街頭，周錫瑋擔保楊文科30多年公職奮鬥打拼的歷練，絕對能延續新竹縣的光榮與繁榮。晚間的寶山選前之夜，楊文科聯手立法委員林為洲、鄉長候選人邱坤桶、縣議員候選人邱振瑋等，與競選總部主委范振宗、縣黨部主委陳見賢等共同號召選民支持能為產業、觀光開闢前景的國民黨，重振經濟、嘉惠人民。

(中國時報)

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