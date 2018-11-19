環團遊行 高喊用選票反空汙

1118反空汙大遊行18日登場，民眾手舉各式標語、道具表達訴求。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導
用紅傘排出選票印章，表達用選票反空汙。（馮偉中導演提供）

選前最後1個周日，台灣健康空氣行動聯盟聯合北中南環團和公民團體舉行1118反空汙遊行，18日下午從台中市民廣場、公益路口出發；主辦單位喊出「用選票、反空汙」，號召百人持紅傘排出選票章，並以行政院長賴清德伸出黑手和市長林佳龍持空汙美化百寶箱表達反黑手、要無煤的訴求。

反黑手要無煤 千人響應

台中市政府新聞局長卓冠廷說，距離選舉投票日僅不到1周時間，為尊重遊行主軸避免泛政治化模糊焦點；身兼市長候選人的市長林佳龍以「落實減煤、綠色能源」的行動聲援，支持抗空汙立場；市府改善空汙立場始終堅定，與市民站在同一陣線。

反空汙大遊行集結近20個公民團體、上千人共同響應！台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃大聲疾呼用選票救台灣、用選票反空汙、用選票要健康；用選票要無煤、用選票反黑手，用選票反黑箱、反獨栽。

葉光芃強調，2018年台灣民主面臨一些危機，就是賴清德那隻手已深入環評，過環評的深澳電廠10月突然喊卡，這隻黑手對台灣民主是很大傷害。

空汙沒改善 數據會說話

葉光芃拿出數據打臉環保署「台中空汙改善全國第一」的說法；直指法定PM2.5手動測值比較全台31個測站，2014與2017年均值減量排名中市排名第8，要求環保署和市府不該再用老舊研究數據說境外汙染佔3成來愚民。

遊行隊伍在高喊反空汙、要無煤，反黑手、反黑箱要陽光口號中，從市民廣場出發，沿美村路走向市府廣場，民眾手持「乾淨的煤」、「我要真相」貼紙貼在舞台上賴清德和林佳龍臉上。

(中國時報)

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