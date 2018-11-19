蘭潭種綠電否 3強攻防纏鬥

2018年11月19日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市選委會18日舉辦4位市長候選人電視公辦政見會，國民黨提名的黃敏惠、無黨籍蕭淑麗、民進黨提名的涂醒哲「3腳督」，聚焦「蘭潭是否蓋太陽能板」政見攻防纏鬥，黃敏惠猛攻涂的施政「民調吊車尾」，涂醒哲反譏黃「治水無方」，蕭淑麗左批黃右打涂。

黃轟涂民調吊車尾

選委會委員嚴庚辰律師擔任政見會主持人，候選人抽籤決定發言順序，每人24分鐘，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統率先抽出3號，與登記號次一樣，登記2號黃敏惠抽出1號，登記1號蕭淑麗抽到2，登記4號涂醒哲抽出4號，2男將抽出與登記號次相同發言號次，而2女將發言號次與登記號次「對調」，十分湊巧。

黃敏惠說，當市長要看平日施政表現，不是選舉的政治表演，平時「民調吊車尾，選舉才來割稻仔尾」，這是一場廉能、拚經濟的選舉，但涂市長過去部屬寫3信批判他的人格及操守，涂市長沒有對該部屬提告，她掛看板提醒市民共同監督蘭潭不能掛太陽能板，卻遭提告，是選舉操作手段嗎？

蕭要把孩子找回來

蕭淑麗說，前市長黃敏惠說要打造京都、高齡友善城市，涂市長說要打造防老園區，都未關注青年政策，她的政見願景希望把嘉義孩子找回來，此外，市政府北棟大樓、建國二村、北港路區段徵收等重大建設案延宕多年，黃敏惠、涂醒哲2位市長任內發照的豪華農舍案已由議會移送檢調，淨水廠已被偷蓋太陽能板，蘭潭絕對不能蓋太陽能板。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，喝蜂蜜檸檬水、嘉義最有名飲料，2款飲料比一比，又吃火婆煎粿，唱《夜襲》嗆聲找韓國瑜辯論，噱頭十足，唯缺乏對市政政見論述，美中不足。

涂反譏黃治水無方

涂醒哲說，黃前市長治水無方，他「治水有步」讓嘉義市不淹水，他不取不貪，人格操守可受公評，黃、蕭2位候選人誣衊他要在蘭潭蓋太陽能板，他再三說「任內絕不會做」，黃敏惠還用他的姓「涂」掛看板，格調太低級，黃又喊話「人事穩定」，這算政見嗎？黃敏惠在馬英九執政時期延宕鐵路高架化案，他在蔡英文總統支持下，鐵高建設動工，是重視嘉義市的明證。

(中國時報)