饒慶鈴批失職 劉櫂豪諷選舉操作

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（左）批對手未善盡立委職責。劉櫂豪（右）回應，黨團排定27日賴揆報告。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴針對普悠瑪事件發生後近1個月，民進黨中央的專案報告至今尚未看到，質疑對手劉櫂豪只顧選舉，未盡立委職責；劉櫂豪陣營回應，如果在選前報告，恐怕又淪為互噴口水，無法理性討論，黨團大會已定27日讓行政院長賴清德報告。

藍批對手只顧選舉

饒慶鈴從立委廖國棟處得知，普悠瑪事件發生後，立法院黨團協商的結果就是要行政院長賴清德於1個月內至立法院進行專案報告，但民進黨卻只顧著選舉，忘了當初給國人的承諾。

饒慶鈴表示，賴清德院長本來要在20日就要到立法院進行專案報告，卻延到27日，根本是民進黨的緩兵之計，而且技術性地規避1月的期限，有意欺騙社會大眾。

綠稱27日賴揆報告

饒慶鈴更質疑，劉櫂豪身為立法委員且在交通委員會，卻在台東人最關心的普悠瑪事件上毫無作為，一心只顧著他的縣長選舉，她呼籲台東的立委應該恪盡職守，不要忘了台東人賦予他的權利。

劉櫂豪回應，事件發生後，立即積極協助與陪伴家屬，並督促交通部應盡速釐清事故真相，日前政院政務委員、普悠瑪事故調查小組召集人吳澤成也表示，目前調查已經快告一段落，非如同饒議長說欺騙社會大眾。

劉櫂豪指出，台東鄉親要的是真相與安全回家的路，而安全不應該被作為選舉考量，如果選在選前報告，恐怕又淪為互噴口水，無法理性討論，黨團大會已定27日讓賴院長報告。

(中國時報)

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