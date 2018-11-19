黃南區造勢 高馬不停蹄衝刺

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中國時報
／台南報導

超級星期日，民進黨台南市長候選人黃偉哲18日在南區舉辦選前最後一場造勢，因台南選情被評為穩定，不見蔡英文總統與行政院長賴清德等大咖站台，但現場仍吸引約8000人到場；國民黨台南市長候選人高思博馬不停蹄衝刺，馬英九前總統今也將南下陪同掃街，力圖翻轉台南選情。

台南市長選情遠不及高雄熱烈，黃偉哲最後一場造勢大會沒有太多激情、沒有政壇大咖，黨內評估台南市選情穩定，競選策略未必要找大咖加持，只找來台南市立委與10餘位議員候選人到場；對手高思博則是繼前晚有朱立倫陪同掃街造勢，馬英九今下午也將南下陪掃街。

黃偉哲說，參選一直在網路受到抹黑，對手用假弊案在打選戰，破壞支持者自信。他指出，有人說台南「又老又窮」，他認為要當台南人的市長，要有顧家的志氣，不是選輸就回台北、現在回來選就唱衰台南，強調競選團隊要以穩健的策略贏得勝選。

高思博前晚到新營進行選前大造勢晚會，顯示重視溪北的聲音，昨接續發表市政宣言。他說，參選市長就在思考要如何給鄉親一個更好未來，台南的南北差距、貧富差距很大，不用跟台北比，光是北台南跟南台南相比，差距就非常可怕，民進黨執政後，分別設立永華行政中心及民治行政中心，但民治行政中心根本是假的，喊出要以「雙行政中心」解決溪北邊緣化。

他向鄉親承諾，未來將讓新營民治行政中心重新恢復功能，以「雙行政中心」解決溪北邊緣化，強調溪北邊緣化已到了一定要馬上處理的地步，不只人越來越少，且留下的都是老人跟小孩，「政府應該看到問題，而不是一直說別人唱衰台南」，承諾選上一定將錢、權、人才下放到地方。

(中國時報)

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