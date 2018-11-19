李進勇訴求大團結 抗韓流

2018年11月19日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

選前超級星期日，尋求連任的雲林縣長李進勇18日在北港鎮夜市舉辦「正直顧雲林，眾神護台灣」造勢晚會，邀董事長樂團吸引年輕族群，並由民進黨立委蘇治芬、劉建國、李俊俋等人輪番站台，訴求黨內大團結對抗「韓流」。

李進勇面對對手張麗善的步步逼近與「韓流」外溢效應，擬定鞏固基本盤與黨內大團結戰略，18日回防沿海地區，固守大北港票源，之前與李理念不同的蘇治芬也到場力挺。

李進勇強調，雲林與北港要進步，政策一定要延續，並提醒支持者最近對手不斷造謠抹黑，大家不能受騙，每1票都不可少。

李進勇並提出北港燈會願景，表示2017年台灣燈會在雲林，成功打響燈會原鄉在北港，為讓燈會原鄉持續發光發熱，縣府已積極籌畫豬年北港燈會，要讓這股觀光流成為大北港的進步動力。

立委蘇治芬說，雲林縣在她手中打造成為農業首都，李進勇縣長再加碼綠能首都，這都是雲林未來的希望。目前李縣長帶領縣府團隊爭取諸多前瞻經費，更是未來發展的重要契機，若無法延續執政，之前努力將付諸流水。

尋求連任北港鎮長張勝智訴求再現北港榮景，他強調中央、雲林都由民進黨執政，可以透過1條龍服務快速完成地方建設，他任內爭取30多億元建設經費，就是中央與地方共同努力的成果。

(中國時報)