高雄價值比下台北價值

2018年11月19日 04:11 中國時報 陳建仲

當韓國瑜在高雄鳳山面對12萬韓粉高喊：「寧願乾乾淨淨地輸掉，也不會骯髒地贏得這場選舉」、「高雄最偉大的價值就是包容」時，他藉著參選高雄市長凸顯的高雄價值與高雄經驗，為九合一選舉開創出更大的格局和選舉史上更關鍵的地位；反觀一度因提出「台北價值」而獨領風騷的台北市長柯文哲，卻在角逐連任的最後關頭陷入和對手的三角難題中而難以自拔。九合一展現出「選民做主」的強大威力，正是台灣民主最高價值之所在。

所謂時勢造英雄、英雄造時勢，在民進黨執政成績普遍不為民眾認可，且選民高度排斥藍綠長期左右政治生態的大環境下，民眾如燃點極低的油庫，韓國瑜極度接民氣的另類小市民參選法，創造了「韓流」一發不可收拾的條件。

韓國瑜誇下「一瓶礦泉水」打選戰的豪情，不做負面選舉的堅持，勇敢挑戰綠營母語至上的意識形態；主張「人進來、貨出去」，打造高雄首富，敢於帶領市民做大夢；從推銷農漁產品到北漂族返鄉的政策規畫，以及藉著一步一腳印寫下的參選日記，他激發出民眾井噴式相挺的熱情，開創韓流席捲全台的傳奇。

不論面對對手如何負面的人身攻擊，韓國瑜放棄以其人之道還治其人之身的作法，面對臉書、網路對立謾罵時，韓以攻擊對手就是「假韓粉」來約制支持者。自投入選戰以來，韓先後遭到外地人、外省人、深藍、老國民黨、失意政客等的攻擊或嘲諷，但他一路靠著參選的初心，關心高雄人的誠意，和民眾一同思考解決問題的態度，終於打破南台灣的政治魔咒。

韓國瑜參選以來高雄市民展現的高雄價值，就是小市民螞蟻搬象、眾志成城的價值，是有能力擺脫政治話術催眠、反制選舉奧步的集體意志，這和韓以包容為中心的高雄價值是一體的兩面。

由於韓國瑜一路走來、始終如一，不掩飾問題，不避醜，真實不耍權謀地攤在民眾眼前接受檢驗，承認自己的弱勢，這樣另類的選法反而獲得民眾用最大的熱情回饋。儘管對手譏諷韓是搞「政治直銷」，然而，選民早就厭倦參選人被過度包裝的選舉文化，厭倦依靠高官、大老推薦的過時行銷。韓希望對手不要比爛，直言不喜歡任何選舉的過程用隱藏性、甚至人身的攻擊；選舉沒有必要搞得劍拔弩張，如有殺父之仇、奪妻之恨。一語點中了當前最為民眾厭惡的選舉文化。

曾幾何時，台灣選舉文化中，候選人腦袋裡盤算的只有選票和勝負，將一場選舉的輸贏過度放大，如同死敵般務求將對手割喉，不惜動員整個親友圈，上窮碧落下黃泉，將對手祖宗十八代全拉進來打。各種選舉奧步氾濫成災，政黨惡鬥成習，政客比爛，民眾早已隱忍多年、瀕臨爆發。

當柯文哲提倡白色力量、倡議進步價值、追求調合藍綠、拉近兩岸矛盾時，柯P就和民氣貼近；但當他立場反覆時，民調就快速滑落。尤其近來，柯媽、柯太都加入選舉戰火，柯也只靠合理懷疑就指控對手，讓他的台北價值快速消風，市長選舉也再次落入傳統的負面選戰格局。

韓流能走多久，端視韓國瑜能不能禁得起時間的檢驗。但韓國瑜和陳其邁都展現了追求正面選舉的良好風範，如果最後奧步也絕跡，這樣的高雄經驗，就足以讓高雄人抬頭挺胸。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)