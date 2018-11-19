2018年11月19日 04:11 中國時報 羅智強

2016年3月，國民黨慘敗，立委席次萎縮到不到1/3，總統選舉更大輸民進黨300萬票，當時人在哈佛大學訪學將近尾聲的我，痛心至極。

基於對民進黨跋扈本質的了解認識，我對台灣前途感到迷惘。我一直知道蔡英文勝選夜宣稱的「謙卑、謙卑、再謙卑！」是一句「反話」，民進黨的基因裡，從來沒有「謙卑」兩字。

也可以這麼說，從黨產會、陳師孟、促轉會、違憲的年改、違法的卡管，民進黨囂張傲慢如一頭貪婪的權力惡獸，這一切，早在2016年的3月，我即已預見，甚至比我預見的更張狂。

當時的我發了一個願，我想走遍美國的各個大城小市，拓展胸襟視野，結識天下僑胞；我想透過這樣的行腳沉澱思索下一步路，以及如何用一己之力，助台灣能夠回復民主的常軌，讓「完全執政」的民進黨政府不會變成「完全腐化」。

走遍美國和加拿大31個城市，我燃起了強大的信心。面對孑然一身，只有一隻筆、一張嘴，卻聲稱要「守護台灣民主」的羅智強，僑胞們沒有懷疑、沒有嘲笑，只有濃濃的關懷與期許。

帶著這一份期待，我回到台灣，除了繼續振筆疾書，我也認為，從哪裡跌倒就從哪裡站起來，國民黨在網路社群被「完全擊倒」，也因此，要再次站起就必須從網路社群重新出發。我立了1個100萬粉專的目標，全心經營臉書，花了2年時間，從1萬左右的粉絲累積到現在96萬粉絲。對於1個沒有資源、沒有人氣、甚至也可說是「敗軍殘將」的羅智強，靠自己單薄的力量要做到這一件事，大家很難想像這中間所遇到的困難有多大？

然而，我燃燒一切地投入、再投入。大家知道，我為什麼這麼努力嗎？因為，我看見了，台灣不管是民主法治、經濟發展、和平安定、公平正義，在執政者不可思議的濫權下，都快要走到了盡頭。我憂心如焚，再不振作疾起，再不挺身而出，台灣將面臨萬劫之境。

但是，即便我這麼努力，我的心中卻一直有個疑問：有用嗎？我一點都沒有把握，執政者擁有的權勢資源是如此巨大，而台灣人民又太容易受執政者的操弄。我的努力到底能喚起多少的共鳴？召喚多少撥亂反正的力量？我並沒有信心。

但我還是努力地做，因為我告訴自己，我雖然不知道這麼努力，最後會不會成功？那是個「問號」，但我卻清楚地知道，如果大家都懷疑白費力氣而不願站出來，那麼，我們都是沉淪台灣的沉默共犯。我不知道我的努力有多大的效果，我只知道，我不想當沉默共犯，就算最後，我的努力如滴水入江，甚至漣漪不興，但至少，我可以問心無愧地告訴自己：我盡力了！

這就是，這些年來，我不計毀譽願為理念前鋒的緣故。求的是一份心安理得。

這也是為什麼，有人納悶，為什麼我把好不容易募來的選舉經費支援高雄、台中、台北、新北等各城的公車廣告，自己的選區裡卻1面看板都沒有。因為這一場選戰太關鍵，關乎你我每一個人的未來，如果只有羅智強一個人贏了選舉，而執政者卻依然得到大勝，那是沒有意義的，那代表過去執政者的張狂都是人民同意的，那麼接下來得到鼓勵的執政者，豈有不變本加厲的道理？

我衷心希望這次選舉，執政者可以受到重重的懲罰，為的不是國民黨的勝選，而是用選票給蔡英文上一門課，讓蔡英文學到真正的謙卑。

然而，這一點點「微小而不確定的幸福願望」，在韓國瑜旋風吹起時，讓我看到了曙光。

上周六，韓國瑜的鳳山造勢再次擁進10萬人潮，面對民進黨的「全黨救陳其邁一人」，韓國瑜幽默、從容、包容，大家開始相信，韓國瑜當選，高雄會翻轉，台灣會改變。

韓國瑜旋風傳遞一個再清楚不過的訊息，1124的選舉不是國民黨與民進黨的對決，是覺醒與盲從的對決，是經濟與政治的對決。民進黨做不好下台，國民黨上去做不好，也一樣下台，這是民主制度最簡單的道理。

韓國瑜帶來了希望，一個改變的希望，也讓曾懷疑自己的努力有沒有用的我，看到了台灣民主沉沉闇室中的一道火光。

謝謝韓國瑜！

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)