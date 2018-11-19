國民黨世代交替不能再等

2018年11月19日 04:11 中國時報 趙怡

投票日將屆，此次民進黨選情不利，不論是縣市長席位或象徵民心歸向的總票數恐都將大幅滑落。其實，綠營的頹勢從蔡英文上任周年起就已顯現，不知黨中央為何臨到選前才驚慌失措，頻出爛招而致窘態畢露。難不成是兩年多來受到親綠立委、媒體、名嘴一致向中央靠攏的「假言論」影響 而自我陶醉了，竟絲毫感覺不到民怨沸騰的高溫？

從標榜「謙卑」與「正義」的改革者，淪為網路瘋傳的「討厭民進黨」，其間的原因不一而足，如經濟不振、汙染惡化、東廠橫行、政黨追殺、社會對立、兩岸降溫、外交失利等，但歸根究柢一句話，應歸咎於蔡政府縱容台獨運動，漠視國家定位，踐踏傳統文化所造成的惡性循環。

至於明知走偏鋒、搞台獨將自誤誤人，執政者為何堅持鋌而走險？部分原因應歸咎於2014和2016年兩次選舉，由於藍綠陣營得票懸殊，造成勝選者誤以為台灣的民意已偏向台獨立場；同樣地，也讓北京產生「台灣變綠」的迷思，但事實真相並非如此！在前兩次選舉中，大批選民把厭惡台灣政治生態的負面情緒融化為投票行動，不惜以改朝換代來翻轉時局，其中還有不少藍營群眾對歷來國民黨領導階層的師心自用、軟弱無能或進退失據產生怨懟，決定不投票或投廢票來抗議，但深藏在彼等心底的絕非是對傳統價值的全盤否定，而是「恨鐵不成鋼」。然而選票的指標效應被錯誤解讀，以致更加刺激族群對抗和兩岸關係，也編織出美中台之間的矛盾關係。

不過廣大的民眾沒料到，二次執政的民進黨居然如此蠻橫專權、為所欲為。「治大國如烹小鮮」，主掌廚事者自鳴清高「不沾鍋」固然端不出像樣的「牛肉」來，但任性胡整，燒出一堆辛辣嗆人、異味薰鼻的菜餚一樣令人難以下嚥，更別提那碟有「獨」的小菜，吃下肚去可是會要人命的！

此刻大家所關切的是，倘若民進黨這次選舉果然敗下陣來，蔡政府能否體仰民意，改弦更張， 從緩解兩岸對峙、增進台海和平做起，提出真正福國利民的政策來化解台灣困境？

反觀背水一戰的國民黨，這次拜韓流擴散和「討厭民進黨」風潮之賜，意外觸發泛藍覺醒，獲得翻身的機會。選舉造勢場中，國旗飄揚的畫面代表著多數選民對往昔台灣安定祥和局面的共同記憶。趁著這點殘餘的歷史榮光尚未全然褪色，國民黨領導階層必須體認到本身責任重大。從本屆國民黨參選陣容中，我們看到一群真誠熱情、朝氣蓬勃的新面孔，為藍營帶來一線希望，欲使希望成真，選後的世代交替刻不容緩，以快速填補從2000年迄今黨內的人才斷層。

歷經過3度政黨輪替，台灣人民或應有所體認，一個堅持認同傳統歷史文化與國家民族定位的國民黨，絕對有繼續存在的必要性。

（作者為佛光大學榮譽教授）

(中國時報)