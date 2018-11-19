2018年11月19日 04:11 中國時報 陳一新

亞太經合組織（APEC）我國領袖代表張忠謀此次參加經濟領袖峰會期間，與美國副總統彭斯在場邊會面，也和日本首相安倍晉三會談約20分鐘，和俄羅斯、新加坡領導人也有良性互動，唯獨不見與中國大陸領導人習近平交談或互動。從以上的安排可以想見自然是蔡總統所設計的謀略。

張忠謀和彭斯的會談創下台美在APEC會談的最高層級。張忠謀在會中代表蔡總統向美方表示，美國是台灣相當重要的夥伴，未來也會持續加強雙邊關係、推展經貿合作計畫。他並針對彭斯演說中強力支持台灣的自由民主制度，表達高度感謝。

此外，張忠謀也向彭斯提出了台灣與美國洽談自由貿易協定（FTA）的意願。彭斯在接受媒體訪問時則說，會把台灣的提案帶回美國向川普總統報告。

儘管彭斯同意轉達我方對「台美FTA」的提案，但台灣想和美國進行談判，可能還有不少障礙。美國在台協會理事主席莫健9月就表示，他不確定今年是否會依據「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）舉行會談，美台洽簽自貿協定可能還要一段時間，更多「懸而未決的議題」獲得進展，才能有更多正式的會談。看來台美FTA的路障多半還在我方。蔡政府在美國的豬肉、牛肉內臟、農產品與醫療品的進口開放，以及智財權的立法與規範方面，真的準備好了嗎？

這次在APEC經濟領袖峰會上，張忠謀和習近平除了「眼神交會」外，既無互動，更無交談，這應是出於蔡英文總統的授意，張忠謀「受人之託」自然只有「忠人之事」，推動蔡英文的「謀略」。

首先，在美中貿易戰殺得難分難解之際，蔡政府以「大陣仗」宣布台灣向美國超量進口黃豆，並主動將我國司法單位針對美光科技公司的調查卷宗交給美方司法部，配合美方調查，連帶讓聯電被罰，都頗有「劍指中國」的意味。此時此刻，蔡英文自然不希望張忠謀與習近平有任何互動，以免讓美方猜忌。只是聯電受傷，台積電難道不會「物傷其類」？

其次，蔡英文的「聯美制中」戰略日益明朗化，在此戰略之下，美方既已釋出善意，安排張忠謀會見彭斯，提高台美領袖代表會面的層級了，兩岸「準官方互動」自然是愈少愈好，以免美國不高興。尤其彭斯在此次APEC的演說中，還諷刺大陸的一帶一路是束縛帶、不歸路，對大陸的關稅報復也強硬回擊，自是不樂見兩岸的友好舉動。

可惜的是，原本APEC領袖峰會是兩岸良性互動的一個重要場合。這次張忠謀和習近平不互動，倒也「一葉知秋」，可預見蔡英文任內兩岸關係的走向了。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)