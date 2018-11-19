2018年11月19日 04:11 中國時報 龐建國

這一回的地方選舉有兩大懸念，第一，民進黨會敗得多慘；第二，為了救選情，民進黨還會出什麼奧步？第一個懸念得等到24日選票開出來，才能見分曉；第二個懸念目前看起來，眉目已逐漸清晰，就是打統獨意識形態牌，製造兩岸關係緊張，為各種「緊急應變」的奧步編排序曲。

於是，我們看到上至總統，下至行政部門官員和民進黨的立法委員口徑一致地說，這次的選舉有強大的境外勢力涉入，散布假消息，發動網路霸凌，裡應外合地要摧毀台灣的民主。

所以，即使可能擦槍走火，海巡署也堅持要在選前於太平島舉行實彈演習；還有人建議蔡總統親自視察太平島，以帶有挑釁對岸意味的行動，來捍衛所謂的主權與尊嚴。諷刺的是，同一個時候，美國在台協會的現任和前任官員大剌剌地接受媒體訪問和發表文章，公開對台灣的選舉指指點點，力挺民進黨的候選人。對於這種境外勢力的涉入，民進黨卻甘之如飴，喜形於色。

民進黨這回的算盤恐怕打錯了，因為，民眾已經厭倦了這種老招。民進黨到現在還無知或裝傻地不肯面對的現實是，這場選舉民眾要的是「拚經濟」。是的，「笨蛋，問題在經濟」，不幸的是，這恰恰是民進黨的罩門。

曾經，蔡英文塑造了一個神話，說她可以為台灣的「悶經濟」找到出路，就是遠離大陸市場，轉進東南亞和印度。結果呢？從她就任以來，越來越多民眾覺得日子難過、前途無亮。蔡英文還要自欺欺人地說，在她的治理下，台灣經濟正處於20年來最好的時候。

當韓國瑜說救高雄經濟的方法是「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財！」的時候，民進黨自以為對媒體環境有足夠的掌控本事，自以為把國民黨追殺到了毫無還手之力，根本不把韓國瑜當作需要正視的對手，只是冷言冷語，輕蔑以待。如今，面對韓流來襲，人氣沸騰，卻要用「假消息」、「網路霸凌」、「親中賣台」之類的說法來抹黑和抹紅。這不叫吃人夠夠，什麼才叫吃人夠夠？

民主政治，選票見真章。11月24日，就讓大家用選票告訴民進黨：不要吃人夠夠！（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)