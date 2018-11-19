2018年11月19日 04:11 中國時報 楊志良

這次的地方選舉是民進黨兩年多執政成果的期中驗收，也是總統大選的前哨站，所以選情特別緊繃，而且有6項和以往大不相同的特性。

首先是君可欺，民不可戲。蔡總統在當選演說中宣稱她會「謙卑、謙卑、再謙卑」。但實際上，她仗著民進黨在立法院占絕對多數而為所欲為，設立各種黑機關，大量任用意識形態強烈但學養能力堪慮者當官。一方面進行年金改革，另一方面又編列大幅預算搞前瞻計畫，在選戰中釋放的利多已超過7000億，完全沒有經過任何法定程序。若有不同聲音，就指責別人是反改革，照此邏輯，人民反倒成了應該改革的對象，哪有一絲謙卑？

二、意識形態與民生議題大對決。這次選舉本是地方選舉，但蔡總統以紅帽子、假新聞，甚至用國安局祭出「詆毀總統」的罪名打擊對手，還說「世界都在看台灣人是否會選擇一個親中的政黨」。韓流則以「高雄又老又窮」、「北漂」喚醒全台。此次選舉因此成為意識形態與民生議題的大對決。

三、多行不義必自斃。台灣自有選舉以來，奧步就不斷。早期國民黨有開票「停電」等奧步，最近20年民進黨的黃俊英走路工、吳敦義緋聞錄音帶、大老下跪、2顆子彈等奧步，讓選民「銘記」在心。因此這次網民腦力激盪，提出民進黨可能的奧步達上千種，事先打預防針。如果民進黨真使出奧步，恐將導致選舉自斃。

四、負負可以得正。民進黨掌握了行政、立法，甚至司法大權，而國民黨只能喝礦泉水。不過這反而釋放了國民黨各候選人的能量及創意，國民黨若干LKK跑到高人氣候選人的場子去求溫暖，居然演變成負負得正。

五、是提升或繼續沉淪。解嚴以來，台灣的民粹民主反而分裂弱化台灣。這次韓國瑜強調「乾淨的選舉」，到底真能提升台灣的民主，還是如西方學者所言，華人不可能落實西方式民主？

六、豬隊友，添樂趣。選情緊繃中出了不少豬隊友，像是吳音寧當上北農總經理，促成韓國瑜參選；王世堅賭韓總勝選就跳海；小野人在柯營心在其邁，哭成一團；馬前總統來個「不排除統一」；吳敦義暗罵陳菊，都增添了選戰的看點。

（作者為亞洲大學教授）

(中國時報)