韓國瑜要直面國民黨大老包袱

2018年11月19日 04:11 中國時報 主筆室

九合一選舉開始倒數計時，藍綠選將捉對拚場，國民黨矢志「翻轉」，民進黨呼群「守護」，各自重兵集結做最後決勝，不論最終結果如何，參選高雄市長的韓國瑜意外捲起「韓流」效應，已成功「翻轉」台灣的政治風向。上周六鳳山大造勢，更以包容、不仇恨、不抹黑，「寧願乾乾淨淨輸掉，也不會骯髒地贏得選舉」重新定義「高雄價值」，可望帶動全台厭棄惡質選風的再一次「翻轉」，為台灣民主發展史寫下新篇章。

這場選舉原本只是地方縣市自治層級的選舉，蔡總統15日深夜在臉書發文：「有人正藉著對岸推波助瀾的龐大力量，嘗試把台灣扭轉回過去反民主、反改革的老路」，「如果讓他們得逞，我們引以為傲的民主就會有破口，自由將要倒退，台灣價值也將面臨挑戰」；「此次選戰不僅攸關地方治理的品質，更是一場民主價值的保衛戰」，幾句話立刻把地方選舉抬高到藍綠與統獨對決，選情迅速加溫。

選前黃金周末，全台政治高燒，藍綠精銳盡出，候選人晚會造勢，遊行、掃街、鄰里拜票，陸戰短兵相接，網路上各種新媒體、競選短片、文字瘋狂轉傳，空戰也戰火熾熱。韓國瑜高雄鳳山造勢晚會聚集12萬人群，要求翻轉現狀的烈火愈燒愈熱。

面臨敗選壓力，民進黨中央企圖以「守護台灣」、「拒絕對岸介入」為法寶，站上「捍衛本土、推動改革、守護台灣」的制高點，給韓國瑜貼上「勾結大陸、阻礙改革、出賣台灣」的毒標籤。幾十年來，面對重大選舉，民進黨總是訴求統獨對抗，指控國民黨威權、貪腐、賣台，一招打天下。姚文智的「手牽手─手護國家首都」，黃偉哲「站出來！挺台南！」等活動，蘇貞昌最後關頭集中影射侯友宜涉弊等，都是民進黨老戰法。

面對對手的老套路，國民黨參選台中市長的盧秀燕和台南市長的高思博都搭上「韓流」的共同訴求：讓人進來、貨賣出去，要翻轉民進黨意識形態治國、挾持行政權破壞法治，造成台灣經濟成長落後、人民生活困窘、地方發展停滯的命運。這樣看似簡單的回歸民生、回歸經濟的「韓流主張」，竟然在全台殺得民進黨措手不及、陣型大亂。

民進黨早早就祭出威力如同「血滴子」般的抹紅必殺技，指控韓國瑜「與共產黨無異」，是「中國人渣」，「中共養的」，當選後必出賣高雄，五星旗到處飄揚。譏諷韓國瑜是「迷幻藥」，唱〈夜襲〉是軍國主義復辟，該去「呷賽」、韓粉都是「人生魯蛇」；對拍文宣廣告的北漂女孩吳尚樺等進行網路肉搜、人身攻擊；這類負面選舉反而讓韓國瑜的網路聲量更飆高。

台北市中正一分局跨區「勸導」一位在網路貼文，打算免費接駁北漂遊子返高雄投票的甘姓男子，要求刪文並取消活動，濫用公權力的行為反而讓北漂族的挺韓潮更加強勁，終於促成鳳山大造勢的12萬人潮，「要翻轉」的選民潮排山倒海向民進黨襲來。

相對於綠營的人身攻擊，韓國瑜始終堅持拒絕負面選舉。歌手詹雅雯在陳其邁造勢活動演出，卻遭韓粉謾罵，韓在鳳山大造勢場合特別點唱她的歌曲；國民黨吳敦義主席粗口影射攻擊陳菊，韓斷然切割，對現場支持者強調，他不喜歡用人身攻擊打選戰，選舉沒有必要搞得劍拔弩張，如有殺父之仇、奪妻之恨。他希望2018高雄市長選舉是乾乾淨淨的選舉，「寧願乾乾淨淨輸掉，也不會骯髒地贏。」

韓國瑜強調高雄的包容性，點出歷屆高雄市長都不是高雄人，民進黨9位立委，有8個不是高雄人，此次參選市長的候選人，也沒有一個在高雄出生；高雄最偉大的價值是包容；高雄的前途只有一條路，面向海洋、面向世界，為高雄市民好好拚一條路出來。包容和乾淨選舉是民主的最高價值，韓國瑜四兩撥千金化解民進黨的攻勢。

韓國瑜還有最後一哩路要走，19日辯論將是關鍵。綠營始終認為韓政見只有口號、沒有內容，如何證明他的簡單訴求可行、有效，是第一個挑戰。韓國瑜「一人救全黨」和陳其邁「全黨救一人」恰成對比，但吳敦義、馬英九近期發言都對韓國瑜代表的「韓流」造成重大衝擊，顯示國民黨新、老世代對台灣社會的理解迥然不同，辯論會中他將如何處理黨內斷層現象，將是另一個重要挑戰。

(中國時報)