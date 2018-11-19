2018年11月19日 04:11 中國時報 主筆室

上周發生的「故宮事件」中，最讓人心驚的倒不是綠營「去中」與否，而是蔡政府執政後，文官中立崩解、官僚專業快速流失。

上周藍營立委質詢時揭露，故宮要關閉台北院區3年進行整修，把主要文物南移到嘉義的故宮南院，希望為南院帶來300萬人次的觀光客；藍委更揭發，故宮院長與綠營嘉義縣長候選人見面等情事。此事引發外界震驚，特別是文化界大反彈。

此事件中，故宮最不能讓外界原諒的是：只有政治考量，失去專業能力與立場。博物館不能避免大修，但類似故宮這種世界級博物館，閉館對文化活動與觀光影響過鉅，都採邊修邊開放。故宮如果事前未設想其影響，顯然思慮欠缺。

如確實必須閉館，則應經過慎重的專業評估，有充分的理由支撐，但故宮面對壓力很快就轉彎，完全看不到專業評估，反而坐實了外界「政治考慮」、為綠營候選人「助選」的懷疑。整個事件中，看不到故宮作為文化維護、展覽機構應有的專業，當然更看不到文官中立、對抗政治黑手的擔當。

蔡政府執政2年多來，破壞文官中立，造成專業淪喪的案例比比皆是；中選會行政不中立已由法院「驗證」；促轉會的「東廠名聲」已自行認定；環保署讓環評大會成為「政治決定」；經濟部的能源政策全由「長官一句話」轉彎變化；交通部的重大建設以政治分配為依歸，由總統、閣揆在執政黨候選人的選舉場子宣布，社會已見怪不怪。

台灣曾經引以為傲的文官專業與中立性，在蔡政府手上被嚴重摧殘，這才是台灣最嚴重的問題。

(中國時報)