2018年11月19日 04:11 中國時報 王尚智

電視機前，所有觀眾都在「數人頭」！上周末鳳山到場支持韓國瑜的集結人數超過10萬人，明顯傾壓了陳其邁weCARE的遊行隊伍。民進黨盤據交通據點的隊伍中各方政治群星助陣，還有政治外圍資源的強力動員，結果場面上依然還是「輸人又輸陣」。高雄選情打成五五波的說法中，究竟誰的「五波」骨子裡才是空氣票？

掐指算算，韓流催出了高雄泛藍勢力歸隊的極限化，這是韓國瑜的「鐵票」。「年輕族群、中間選民」則是基於蔡英文施政謬誤下造成經濟不振、一例一休受害最嚴重的族群，同時也是受到韓國瑜個人魅力吸引的最新「鋼票」。而這次最令人意外的是「農林漁牧」對韓國瑜的直率表態支持，成為最金光閃閃的「金銀票」！凸顯著綠營執政後對基層民生、現實生計的極度漠視，終於讓這批綠營傳統基層鐵票「綠到生鏽」，並且再怎樣安撫說情也「說不動、扳不回」了。

「鐵票、鋼票、金銀票」三票匯聚並且持續擴大，高雄地區過去與民進黨關係交好的企業集團，內部最近也都在密切觀望最後的情勢變化。這是最後一塊票倉，包括中油、中鋼在內的大型企業擁有「組織動員票」，如今狀似也控制不了旗下員工的自由意志，尤其基層飽受周遭感染，趨向韓流大勢者眾多。

最後幾周來到高雄實地探訪會發現，影響所及，高雄幾乎只剩下「餓死、爛死也都要支持民進黨」的極端意識形態族群，是陳其邁可以掌握到的票源，然而，這些「綠票」欠缺對身旁親友的感染力與說服力，尤其到了家中下一代的年輕族群幾乎效果止步，彷彿成為四色牌的「孤支」，車馬炮也湊不齊。

一方面與韓國瑜相比，確實也因為陳其邁實在太「缺乏個人政治魅力」！無論講話、聲音、表情，陳其邁至今仍要靠民進黨光環續命，靠黨內其他政治明星的拉抬加持，但包括陳菊、蔡英文在內明明如今恰是「開口就討厭、負分大放送」。weCARE死命動員了8萬人上街，但整個鞭炮鼓聲、搖旗吶喊的氣勢仍然沒有集中到陳其邁個人身上，而全都只在「民進黨輸贏」的訴求上。在此同時，「討厭民進黨、教訓民進黨」恰好正是韓流訴求與集結的關鍵核心所在。

雖然距離投票日還有最後幾天衝刺，包括了所有「奧步、抹黑」也仍能瞬間出招，但高雄選情的選票態勢大抵已定，而韓國瑜多次能在第一時間切割吳敦義、切割國民黨包袱的機智反應，確實顯示他「懂得基層的感受與視角」。特別是韓國瑜陣營背後的年輕團隊，這次打選戰的出手收放間令人大開眼界，不僅嚴密隔絕了國民黨的老派體味，阻絕了民進黨的奧步塗抹，甚至遠遠勝過柯文哲過去網軍的亮眼表現。

就情勢至今，韓國瑜這一仗幾乎是「贏定了」。這段空前的韓流從「發跡」到「發威」的過程，令國民黨大老們啞口無言，也令民進黨上下灰頭土臉，但一切最終都只能歸功於民進黨、蔡英文、陳菊實在「爛透了」，讓韓國瑜的光頭折射人心，成為奪目光芒，多方聚焦點燃熊熊火焰，終於讓那片狀似一片綠油油、實際上卻是權錢腐朽的高雄市政，有了空前轉變的契機。

選票，打臉著所有政治權力的傲慢，也是政治人物貪夢私欲的因果報應。支持韓國瑜，我們一起重重地給蔡政權巴下去！

(中國時報)