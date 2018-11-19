2018年11月19日 04:11 中國時報 潘淙

最近幾件事情都很微妙牽動著兩岸關係，尤其是和年輕人有關。金馬獎最佳紀錄片導演在頒獎典禮上的一番台獨言論，引發不小的後續效應，大陸來台藝人取消了典禮後的活動，連隔天的電視劇《如懿傳》的宣傳記者會都臨時喊卡，現在大家都擔心未來的金馬獎要如何辦下去。幾乎就在同時，國際奧會再度來函，提醒任何政治干預體育的措施，會面臨中止我國奧會會籍的後果，終將影響台灣運動選手的權益，其實這指的就是即將進行的東奧正名公投。

1位30多歲的台灣年輕導演在金馬獎上的發言，「希望我們的國家被看成一個獨立的個體」，看似悲壯，實是誤解。我們不禁感慨，這幾年民進黨是如何將台灣年輕人帶到一個錯誤認知的道路上。其實，台灣本來就是一個獨立的個體，她的名字叫做「中華民國」，她有國際法上定義國家資格的所有條件，也就是土地、人民、政府、主權，這個個體已經存在107年了。這20～30年來，因為民進黨為了進行政治動員，以台獨這個假議題進行訴求，不斷向年輕人洗腦台灣不是一個國家，搞得年輕人真的都誤會了。其實，在金馬獎的典禮上要大家將台灣看成一個獨立的個體，真的是多餘了。

現在的台灣只有一個問題要解決，就是和大陸的關係。然而，這個問題的解決有賴台灣和大陸好好協商、談判，因為這涉及歷史因素、國際情勢和兩岸實力。不管最終談判結果如何，或甚至你不想談判，但總要把台灣人的利益放在最高。

台灣政治人物最喜歡講「愛台灣」，愛台灣不就是爭取台灣人民最好的生活嗎？不管誰執政，你都要去面對兩岸的問題，不能不負責任地去誤導年輕人，或硬是切割兩岸的文化血緣，結果讓年輕人對自己的身分產生了錯誤的認知，進而損害了自己的權益而不自知，那麼這個政府將是台灣的罪人。

我們不怪年輕導演為何在一個藝術殿堂講出政治的語言，我們要譴責的是讓年輕人產生認知錯誤的政治人物或政黨。我們呼籲，兩岸的問題就留給政治人物去面對，讓年輕藝術家、運動員以一個單純的心去從事他們熱愛的活動。

一個金馬獎上的一段發言，已經產生陣陣漣漪，後果尚且不知如何，眼看著台灣奧運選手的前途又將面臨不確定的未來，怎不叫人心疼。（作者為資深媒體人）

(中國時報)