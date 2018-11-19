沒文化高度的文化部長

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中國時報
褚瑞婷

金馬55的典禮圓滿結束，卻不意外地再次觸動了兩岸的敏感話題。金馬獎作為「華語電影」的最高聖殿，兼容並蓄的堅定立場是將近一甲子所積累下來的寶藏。「入圍就是肯定」這句常常被入圍者掛在嘴邊的回應，就是因為得來實屬不易。這次，能把大獎當中的最佳女主角跟女配角獎項留在台灣，國片入圍的獎項類別也更為多元，算是台灣電影頗有斬獲的一屆。

可惜的是，今年金馬獎卻染上政治爭議，台灣導演傅榆得獎致詞時說「希望我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待」，接著，上一屆金馬影帝、來自大陸的涂們頒獎時則說，很榮幸來到「中國台灣」，並感到「兩岸一家親」，引發兩岸政治效應。碰到統獨議題就繃起神經的民進黨政府，這次也不例外地藉機試探雙方的底線。

文化部長鄭麗君在典禮後發臉書「但請記得：這裡是台灣，不是『中國台灣』。」而且在這個刻意的表態中，鄭部長沒有廣賀所有得獎者，也未提及留下最佳女主角獎及女配角獎的謝盈萱與丁寧，只恭喜金馬獎最佳紀錄片獎的傅榆導演。這種淺碟的發言著實讓本屆金馬添上一記敗筆。

大陸電影成為金馬獎常客的狀況不只是這兩年的事情而已，但藝文活動不扯政治卻早就成為一種默契。然而，隨著今年入圍名單就有些許的敏感性，再加上典禮當中出現的「獨立個體」、「兩岸一家親」、「語言統一」等字詞，讓本該被刻意避免的表態反而成為必要。換個角度想，台灣藝人赴陸發展又被迫表態的前例已經太多，更遑論大陸藝人來台若要公開發言，被要求的「內涵」自然就可想而知，主辦單位應該多少有個底。

果不其然，金馬55觸及的兩岸言論比以往更盛。多數台灣藝人不在此時發表意見的原因，除了擔心再次引發對岸的關注之外，不刻意突顯針對性言論的用心，才是給金馬獎應有的重視。這是屬於華語電影工作者一期一會的驕傲，只把重點放在統獨，而忽略華語電影的茁壯，甚至已經逐漸對好萊塢電影產生影響力的事實，那又何必？如同本屆金馬獎主席李安說的：「請給電影人一點尊重。」不論電影工作者的身分與立場，只聚焦在電影作品的展現，這才是金馬獎的本質與初心。

相對典禮上的一些政治性發言，北京電影學院導演系的老師王紅衛在上台代領獎項時說：「金馬獎是迄今為止推動華語電影前進，最勇敢的力量。」不僅扭轉現場的氣氛，更獲得網路一片讚聲。他冒著突破大陸言論邊界的風險，給金馬獎最直接的肯定，然而我們的文化部長卻只用意識形態的角度讚許得獎者，卻不見其祝賀台灣電影工作者長期耕耘後的甜美果實。試問，文化部長的文化高度在哪裡？（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)

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