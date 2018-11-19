2018年11月19日 04:11 中國時報 周韻采

選戰到最後1周，許多曾信誓旦旦說要打正面選戰的候選人因選情激化，還是不免打起負面牌。而這負面牌，除了對準候選人所言所為猛攻外，候選人的另一半也成為攻擊焦點。

以六都為例，目前有4位候選人的配偶被負面攻擊：新北侯友宜妻任美鈴、台中林佳龍妻廖婉如、高雄韓國瑜妻李佳芬，以及我自己，已占六都2/3。這些人的共同點是女性，且國民黨籍的人妻就占了3位。簡單的事實陳述可以發現：候選人太太是一個便宜的攻擊利器，且民進黨運用的比例高出國民黨許多。

牽手作為政治人物的分身，已是台灣選舉中的常態文化，故檢驗妻子的言行也被社會大眾認可。然而檢驗的底線卻是模糊不清的，甚或將公私領域混淆。我們回頭看這4位妻子被指控的事件：任美鈴被指控以娘家地產成為文大的包租婆，廖婉如公然參加市府的花博相關會議，李佳芬經營的幼稚園地租便宜而有圖利之嫌，而我則被批評擔任中華電信的獨董是政治酬庸。

仔細分析事件內容，除了廖婉如參加市府會議是屬公領域案件外，其餘都無涉先生，而是個人在事業上的作為。後三者自己獨當一面，不是先生的附庸，其實是目前台灣多數女性的樣貌。只要他們經營事業的方式合法，不應受到無端影射。但在民進黨慣用的懶人包質疑法，不問事實，只求概念聳動的連結，企圖製造夫人們暴利及權貴形象，符合支持者對國民黨的既有印象，進而強化選民對對手的惡感。

事實上，這幾年最鮮明的權貴夫人正是扁嫂吳淑珍。海角七億不是僅僅權貴而已，而是利用國之名器遂行個人私慾與私利，完全破壞政治人物的家人在公私領域應有的分際。廖婉如參與市府會議恰恰處於模糊地帶。政治人物的妻子不是不可以參與公領域事務，如同美國第一夫人是一個官方職位一樣，當年的希拉蕊也曾主導健保改革。廖婉如擁有耶魯音樂碩士學位，也是學有專精，或許適合籌畫花博展覽業務。倘若如此，林佳龍市長就應任命妻子擔任花博相關正式職務，以達行政體系的權責相符原則。

另一值得深思的現象是，此次選戰中雖有候選人妻子被惡意檢視，但迄今沒有市長候選人因私生活問題被波及。

我不知道是選民的素質提升，還是選民已對政治人物的私生活習以為常，容忍度變高，故不以私德作為評判市長的標準。我個人傾向政治人物與配偶或密友間的感情世界是他的私事，毋須動用社會資源討論。然而，如果這感情承諾牽涉到誠信問題，就是可受公評之事，畢竟政治人物的品德仍是左右選民投票的重要因素之一。願本周六選舉結束後，塵歸塵，土歸土，讓這些政治人物的妻子恢復自我！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)