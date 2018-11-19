2018年11月19日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

由英國柯芬園皇家歌劇院音樂總監帕帕諾爵士領軍，羅馬聖西西里管弦樂團首度訪台，將帶來柴可夫斯基、拉赫曼尼諾夫以及葛令卡等俄國樂派作品，昨（18）日帕帕諾爵士與柴可夫斯基大賽金牌得主特里福諾夫搭機抵台，兩人精神奕奕；帕帕諾面帶微笑，特里福諾夫安靜靦腆，但掩不住兩人世紀巨星般的丰采。

挖掘作品溫度 讓觀眾感受熱度

身兼倫敦柯芬園皇家歌劇院與羅馬聖西西里亞管弦音樂總監的帕帕諾爵士，這次偕妻抵台，兩人雖然結婚數十載，但始終手牽著手，甜蜜情感高溫破表。帕帕諾不但與妻子維持情感熱度，他說他也與樂團持續挖掘出每首作品的「溫度」，讓聽眾感受到音樂的「熱度」。

帕帕諾說，「不要忘了這是一支義大利的交響樂團，雖然我們不常演歌劇，但每個演奏員的細胞裡都流淌著歌劇情懷，他們生來就會說歌劇語言，這種與生俱來的敘事能力和歌唱性（cantabile）塑造了樂團的形象。」

鋼琴一哥首訪台 練琴排第一

帕帕諾分析，「有些交響樂曲本身就很有歌劇特色，比如這次要帶給台灣樂迷的柴可夫斯基《第四號交響曲》。」帕帕諾爵士表示，因為作曲家本人就給音樂諸多定義、故事及背景，「即使是純音樂，也有著像標題音樂般的故事情節，作為一個歌劇指揮，這種具有畫面感的交響樂曲對我來說，如魚得水。」

樂迷最期待的「鋼琴一哥」特里福諾夫也與妻子首度來台，特里福諾夫獲獎無數，除在柴可夫斯基、魯賓斯坦鋼琴大賽雙雙奪下金獎，更於今年獲指標性權威雜誌《音樂美國》選為「2019年度藝術家」，雖然他對101大樓充滿高度興趣，「但我接下來到演出前的行程安排，就是練琴、練琴、彩排，這是我的優先順位。」

羅馬聖西西里亞管弦樂團音樂會，將由音樂總監帕帕諾爵士擔任指揮，演出日期為11月20日，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)