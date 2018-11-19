李安擔任導師 把電影夢撐起來

新北市文化局舉辦「景框之外：台灣電影職人特展」，18日特別邀請國際級導演李安（右二）出席，與現場電影職人分享他多年拍電影的經驗。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

府中15紀錄片放映院過7歲生日了！新北市文化局特地推出「景框之外：台灣電影職人特展」，18日晚上的VIP之夜，專程請到國際知名導演、本屆金馬獎主席李安蒞臨，分享他的拍片經驗，新北市長朱立倫藉機邀請李安擔任府中15特聘電影導師，一同推動國內的電影及紀錄片。

電影職人VIP之夜請到許多電影從業職人，最引人注目的就是李安。朱立倫現場邀請李安擔任府中15特聘電影導師並頒予獎牌，一同為國內電影及紀錄片的發展努力。李安對突如其來的任務有些意外，但仍爽快答應，表示只要時間許可，可利用任何形式協助。

李安表示，對新北市政府能注意到電影幕後的工作感覺非常好，他們才是把電影的夢撐起來實際的工事，電影還是要靠技藝來完成，新北市可以注意到這方面並給他們一個家，讓人感覺很溫暖、扎實。

朱立倫表示，府中15是全國首座動畫及紀錄片的主題館，為迎接府中15的7周年館慶，特別推出「景框之外：台灣電影職人特展」。

「職人」是作為擁有專業技藝的工作者，一心一意於崗位上堅持創作，希望藉這次特展向所有在幕後、不為眾人所知的電影職人致敬。

本次展覽共分為三大展區，包括「電影幕後工作大解密」、「電影職人點將錄」及「大家來玩拍電影」，其中職人的部分邀請國內16位電影職人，暢談他們對電影創作的堅持。

電影《臥虎藏龍》編劇之一蔡國榮表示，編劇的核心工作仍是創作，從人物出發，而後佈局推展，劇本才會引人入勝，電影才能打動人心。

「景框之外：台灣電影職人特展」展覽自即日起至明年3月3日止，詳細資訊可查詢府中15網站、臉書，或電洽02-29683600。

(中國時報)

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