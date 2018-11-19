APG防洗錢 台有望列一般追蹤

APG評鑑肯定台灣在防制洗錢上明顯進步；圖為金管會副主委黃天牧（左）、洗錢防制辦公室主任陳明堂（中）以及保險犯罪防制中心董事長邵之雋（右）。（保險犯罪防制中心提供）

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中國時報
／台北報導

為期2周的「亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑」已於上周五（16）日閉幕，APG評鑑團初評結果出爐，相當肯定台灣近2年來，有政府當後盾，公、私部門通力合作防制洗錢，使台灣在國際上有明顯的進步。

洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞表示，台灣政府對於洗錢防制非常重視，已列為行政院施政目標之一，這次APG相互評鑑過程中，行政院長賴清德、副院長施俊吉以及政務委員羅秉成皆出席開幕或閉幕式，出席參與的人數打破41個會員國紀錄，顯示台灣積極參與國際事務，公、私部門全力「動起來」，展現共同打擊洗錢犯罪的決心。

由於APG評鑑團肯定台灣這2年明顯進步，可望列入最好的「一般追蹤名單」，洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，最後的結果還沒出爐，對於列入「一般追蹤名單」是審慎樂觀。

余麗貞認為，評鑑結果是一時的，對洗錢防制「態度上」的改變，是這次相互評鑑最大的收穫，她以自己曾擔任檢察官的經驗分享，以前抓到毒品犯罪，只要把犯人抓起來、判刑即完成案件，但現在的觀念是，「查金流」與抓犯人同等重要，當資金在國際竄流，犯罪集團、恐怖組織就可能再次壯大，無法真正達到打擊犯罪的目的。

在公、私部門通力合作下，余麗貞表示，金融機構已有辨識可疑交易的能力，對於很久沒流動，或者突然短進短出的帳號，不僅警覺性加強，也都有相關的機制來防範，有助於降低國內的犯罪風險。

而在APG防制洗錢評鑑前，壽險、期貨、投信投顧、信託、產險、證券等六個公會，也邀請相關專業人士來台，分享反洗錢實務經驗；余麗貞認為，金融機構在防制洗錢犯罪上，具情報供給的重要角色，不僅有助於執法，也讓打擊犯罪的機制更健全；而公會恰巧介公、私部門中間，余麗貞認為，公會不僅扮演潤滑劑的功能，也是與政府溝通最好橋樑。

(中國時報)

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