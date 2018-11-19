還民乾淨空氣 先解決本地汙染

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中國時報
游昇俯／台北報導

近年空汙問題深受國人重視，環保署研究還聲稱境外汙染物占台灣空汙來源3分之一，使得大陸常被認為是境外汙染的源頭。但學者研究大陸沿海三大工業區對台空汙影響，顯示最多只占1成3，打臉環保署說法。

環保署委託中央大學大氣科學系教授林能暉「區域大氣氣候與空氣品質分析模擬」，選擇中國大陸環渤海工業區、長江三角洲工業區及珠江三角洲工業區等三大工業區，以及台灣西部5個人口較稠密、沒有外在其他干擾因素的空氣品質觀測站，包括北部板橋、竹苗新竹、中部西屯、雲嘉南新營及高屏大寮等地空品，分析境外汙染源對台灣空品的影響。

研究結果近期出爐，顯示大陸三大工業區對台空汙影響，以長江三角洲最大，環渤海次之，珠江三角洲再次之；且夏季影響不明顯，危害民眾的PM2.5月均質最高只有0.042微克／立方公尺，但冬季至少有2.2微克／立方公尺，最高逼近3微克／立方公尺。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，大陸大多時候其實是擴散不良，空汙只影響到自己居民，會影響台灣，往往是伴隨季風或北風而下，但在夏季季風影響下，台灣一年中有3分之一時間不受大陸空品影響，環署說境外汙染占3分之一，若除以剩下3分之2的時間，難道要說台灣人吸的空汙有一半來自大陸？

楊澤民說，北風帶來大陸空汙，但也來得快、去得快，台灣本地排放的空汙才是問題所在，像台中只要擴散條件不佳，往往2、3個小時空品就「紫爆」，聲稱境外空汙占比達3分之一是卸責。政府要改善空汙，不解決本地汙染，難道要祈禱擴散永遠很好？

環保署則發布聲明表示，林能暉教授研究僅包括3個工業群聚區的汙染排放，不能代表整體中國霾害對台灣的影響；且我所受境外污染尚包括鄰近日本、韓國等國家，根據環署委託成大吳義林及雲科大張艮輝研究，利用空品模式模擬整體東亞空氣汙染物，12月份境外傳輸對我國PM2.5年平均濃度影響比率約30%至34%，研究結果較具代表性。

(中國時報)

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