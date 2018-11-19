打錯針出人命 家屬控慈濟傲慢

2018年11月19日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

花蓮慈濟醫院上月24日發生護理師打錯針，疑將另一病患尿液誤當生理食鹽水打入蔡姓癌末病患體內，護理師發現後雖緊急回抽補救，但蔡姓病患仍在10天後死亡。院方第一時間打錯針卻未主動通知家屬，而是在護理師揭發後才發表聲明，家屬昨晚發表聲明痛批醫院傲慢：「一點承認錯誤的勇氣都沒有」。

蔡姓家屬聲明指出，家屬不是醫療專業，院方聲明都說打錯尿液沒有影響病情，要家屬接受「（病患）遲早會死」的陳述，完全沒有勇氣承認錯誤。且事發後院方處理過程傲慢，院內護理人員舉報，家屬才知情，院方卻告訴媒體已在調查，家屬質疑主管機關根本沒有流程再通報與管控醫療疏失。

家屬表示，慈濟包含精神撫慰金（100萬）與共同維護醫院聲譽（360萬），家屬是經諮詢律師建議而提出，沒想到院方卻塑造家屬借機敲竹槓形象，說明會時坦承錯誤且說將補償家屬，但20多天來兩次主動致電家屬都只要求一起掩蓋缺失，說服撤除臉書貼文。

家屬強調，並非窮到付不起醫藥費，但醫院說願用20萬元和解並負責所有醫療費用，卻不承認錯誤，還要公關對家屬說沒什麼好談的，「試問院方有意願解決問題嗎？不要說得那麼高尚！」

家屬表示不認同院方將此次過失僅聚焦在第一線醫療人員，高層卻未自我檢討，認為管理層更應負起最大責任，從這次疏失檢討改進，「還給花東人民最基本的醫療安全保障。」

衛福部醫事司長石崇良表示，已責成花蓮縣衛生局調查，如是單純人為疏失，將督導醫院向病人家屬致歉並賠償；但若是醫院管理疏失造成病患傷亡，依醫療法最高可處50萬罰鍰，情節嚴重者服務項目或其全部或一部的門診、住院業務，將處一個月以上、一年以下停業處分。

(中國時報)