李安做好做滿慶功趕場到清晨

李安（右起）在李淳陪伴下跑場，鞏俐僅出席《影》慶功宴。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導徐桐炘、
張藝謀步入S Hotel參加慶功宴，據知汪小菲在場招待。（粘耿豪攝）

第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚落幕，在主席李安號召下眾星雲集，他也力盡地主之誼，除了出席官方惜別酒會，更走訪各部電影的慶功宴，和兩岸三地影人在典禮以外的地方相聚聊天。

李安昨凌晨1點半和評審團主席鞏俐一起到S Hotel參加《影》的慶功宴，離開受訪時還爆料鞏俐為舊愛張藝謀奪得最佳導演獎相當高興，現場氣氛歡愉，「大家感情很好，抱起來親。」

《影》入圍本屆12項大獎，昨晚在金馬拿下最佳導演、美術、造型和視覺效果4獎，李安和鞏俐在會後慶功宴足足待了1小時，李安雖看得出連日出席活動的疲累，仍恪盡東道主之責：「能跑幾攤就跑幾攤，這次張導演難得來，待了久一點！」

李淳貼心陪爸

兒子李淳更從《老大人》慶功宴趕赴該場陪老爸趕場，接著一連前往《誰先愛上他的》、《地球最後的夜晚》、《你好，之華》和《幸福城市》等慶功宴，直到清晨將近5點才收工。

首度擔任金馬獎主席，李安誠摯表示：「盡量做到主人，盡力了。」也希望明年維持盛況，「所有電影人都很喜歡金馬獎，所以來的人很多，希望支持下去。」被問慶功宴後心情，是否已經算是一個收尾？他搖搖頭說：「才剛開始。」儘管因太累無法詳述背後心情，卻足見他對金馬獎的用心和期許。

(中國時報)

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