丁寧爽抱金馬感謝惠英紅

丁寧獲女配角獎，老公馬修在慶功宴開心「新娘抱」愛妻。（陳俊吉攝）

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中國時報
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李安（左）鼓勵丁寧在《幸福城市》的演出。（徐桐炘攝）

丁寧18日凌晨出席《幸福城市》慶功宴，身為3個小孩的媽，丁寧表示，當媽媽很大的好處是，很快就能回到現實，她領完獎後回到典禮現場，利用廣告空檔打電話回家，保母說兩個大的小孩已經處在瘋狂的狀態，把乳液噴滿整個地板，「聽到這我火就上來，講話愈來愈大聲，發現身邊的人都在看我！」

導演何蔚庭表示，當初丁寧來試鏡時，劇組陣仗猶如整個攝影組訪問「王姐」，結果她一坐下來，氣勢就上來了，「她敢試戲，表示有自信可以要到這角色。」丁寧自曝這一切要感謝惠英紅「紅姊」，「我是學她的，當初看到一段訪問，就是《血觀音》導演飛去香港與她見面時，紅姊卻從頭到尾不跟他談，導演覺得莫名其妙，後來才知道其實當時惠英紅已經在演棠夫人！」她在台上很想講一段話卻不敢講，她想對惠英紅說：「我真的很愛妳，但我還是要拿這個獎！」

拍完片懷第三胎

她與洋老公馬修在金馬獎頒獎整晚甜蜜黏TT，連慶功宴場地也是選在兩人當初相識的酒吧。如此恩愛是否會迸出第四胎？她自曝第三胎就是拍完《幸福城市》之後懷上的，「10月底拍完，11月就有了。」要不要再生就交給老天爺。

《幸福城市》慶功宴上播放著主題曲〈愛不要給太多〉，李安一進門就被丁寧拉著共舞，他也坐下小聊片刻，不但親自認證丁寧的表演出色，還和導演何蔚庭「認親」，原來2人畢業於紐約大學電影製作學院，此次何蔚庭挑戰35釐米底片拍攝，問李安是否會回頭嘗試底片電影，李安笑言沒考慮此事：「因為不會才想要去挑戰，底片哪個東西我還不會？」

(中國時報)

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